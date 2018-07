Ginnastica artistica | Europei 2018 | il calendario completo Date | programma | orari e tv

Giochi del Mediterraneo - l'Italia è d'oro nella Ginnastica artistica : Trionfo per le azzurre a Tarragona: l'Italia ha conquistato l'oro nella ginnastica artistica ai Giochi del Mediterraneo in Spagna. Ieri sera la squadra donne, composta da Giada Grisetti, Caterina ...

Rimini : i campioni azzurri di Artistica a Ginnastica in Festa - attesi Vanessa Ferrari - Igor Cassina e Elisa Meneghini : ... già proiettati verso gli European Games di Minsk del prossimo anno passando per il Campionato del Mondo di San Pietroburgo di inizio novembre. Il biglietto giornaliero per Ginnastica in Festa, del ...

Ginnastica artistica : l'Italia alle qualificazioni per gli YOG 2018 : Anche la Ginnastica artistica, come nelle vere Olimpiadi, fa parte degli sport che parteciperanno alla competizione ed è prevista la partecipazione di un ginnasta per Nazione. Dal 21 al 24 giugno ...

Ginnastica artistica - cala il sipario sul campionato di Serie A e B : Grande festa per la Brixia e per la Ginnastica Salerno, grande soddisfazione per il Comitato Organizzatore alla fine del campionato di Serie A e B di Ginnastica artistica di Torino Si è appena conclusa la terza ed ultima tappa del campionato Italiano di Serie A e B di Ginnastica artistica, svoltosi al Palavela di Torino l’8 e il 9 giugno. Grande festa per la Brixia, che con 493,950 punti, conquista il sedicesimo scudetto, imponendosi sulla ...

Ginnastica artistica - conclusa a Torino la prima parte della seconda giornata della tappa finale del Campionato Italiano : Dopo la giornata di ieri, venerdì 8 giugno, dedicata alla serie B, quest’oggi, a partire dalle 9,30, si sono svolte le prime competizioni per la massima serie del Campionato Al PalaVela di Torino, si è appena conclusa la prima parte della seconda giornata della tappa finale del Campionato Italiano di Ginnastica Artistica. Dopo la giornata di ieri, venerdì 8 giugno, dedicata alla serie B, quest’oggi, a partire dalle 9,30, si sono svolte le prime ...

Ginnastica artistica – Adrenalina al Palavela di Torino : prende il via la finale dei campionati italiani : Adrenalina e polvere di magnesia al Palavela di Torino in occasione della finale dei campionati italiani di Ginnastica artistica Questo pomeriggio, al Palavela di Torino, ha preso il via la terza e ultima tappa dei campionati italiani di serie A e B di Ginnastica artistica maschile e femminile. La prima giornata di gare, interamente dedicata alla serie B, ha visto trionfare le ragazze della G.S.Audace, che si sono aggiudicate il ...

Ginnastica artistica – Torino - al via i Campionati Italiani di Serie A e B : Le migliori squadre italiane di Ginnastica artistica sulla pedana del PalaVela di Torino per i Campionati Italiani di Serie A e B Domani, venerdì 8 giugno, al PalaVela di Torino prenderà il via la terza e ultima tappa dei Campionati Italiani di Serie A e B di Ginnastica artistica maschile e femminile. Una due giorni che vedrà salire in pedana le migliori squadre italiane: il venerdì si partirà con la Serie B alle ore 15,30 con il riscaldamento ...

Ginnastica artistica – Campionato Nazionale di specialità : incetta di medaglie per la Victoria Torino : In vista della tappa finale dell’8 e 9 giugno, la Victoria Torino fa incetta di medaglie al Campionato Nazionale di specialità Gold Allievi/Junior/Senior Maschile Si chiude un weekend ricco di soddisfazioni per i ginnasti della Victoria Torino che hanno preso parte al Campionato Nazionale di specialità Gold di Ginnastica artistica per le categorie allievi, junior e senior il 2 e il 3 giugno a Fermo. Ottimi risultati per il ginnasta junior ...

Ginnastica artistica – Tutto pronto per la finale dei Campionati Italiani di serie A e B : Tutto pronto per la tappa finale di serie A e B dei Campionati Italiani di Ginnastica artistica Questa mattina, mercoledì 30 maggio, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della finale dei Campionati Italiani di Ginnastica artistica di serie A e B, maschile e femminile, che avrà luogo al PalaVela di Torino l’8 e il 9 giugno. La presentazione si è svolta nella bellissima e scenografica Sala Conferenze della Reale Mutua di via Corte ...