Giappone | Torres riparte dal Sagan Tosu

Fernando Torres va in Giappone : firma per il Sagan Tosu : Tosu, Giappone, - Dopo Andres Iniesta , un altro grande giocatore spagnolo approda in Giappone . Si tratta di Fernando Torres , che ha firmato per il Sagan Tosu , squadra che milita nella J1 League, ...

Fernando Torres al Sagan Tosu/ Foto - ufficiale - l'ex Atletico Madrid chiuderà la carriera in Giappone : Fernando Torres lascia ufficialmente l'Atletico Madrid per approdare in Giappone al Sagan Tosu. L'attaccante spagnolo concluderà quindi la carriera nel Sol Levante (Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 12:29:00 GMT)

Giappone - Fernando Torres riparte dal Sagan Tosu : è ufficiale : La sua storia dice che può farcela: campione del mondo nel 2010 e due volte campione d'Europa con la Spagna , 2008 e 2012, , Torres ha segnato quasi 200 gol in carriera tra Liga, Premier League e ...

Calciomercato - Fernando Torres riparte dal Giappone : 'Giocherò nel Sagan Tosu' : La fine della storia d'amore più bella della sua vita, quella con l'Atletico Madrid , e l'inizio di una nuova avventura al Sagan Tosu: perché sarà proprio la formazione Giapponese che milita nella J1 ...

Mercato estero : Fellaini rinnova con il Manchester United che vuole Kroos. Torres in Giappone : Dopo esser tornato nella squadra che l'aveva lanciato, dopo le esperienze inglesi , Liverpool e Chelsea, e quella italiana al Milan, l'attaccante campione d'Europa e del Mondo con la nazionale ...

Non solo Iniesta - anche Torres sbarca in Giappone : MADRID - Un'altra icona del calcio spagnolo sta per sbarcare nel Paese del Sol Levante. Dopo l'ingaggio di Andres Iniesta da parte del Vissel Kobe , è il turno di Fernando Torres , a un passo dalla ...

F. Torres vicino a Giapponesi Sagan Tosu : ROMA, 29 GIU - L'attaccante spagnolo Fernando Torres sta perfezionando il proprio passaggio ai giapponesi del Sagan Tosu. Lo ha confermato lo stesso club nipponico a Efe, come riporta il Mundo ...

Calciomercato : Torres vicino a Giapponesi Sagan Tosu : L’attaccante spagnolo Fernando Torres sta perfezionando il proprio passaggio ai giapponesi del Sagan Tosu. Lo ha confermato lo stesso club nipponico a Efe, come riporta il Mundo deportivo. Secondo i media giapponesi l’ingaggio dell’attaccante, che nell’ultima stagione ha giocato nell’Atletico Madrid, è ormai in dirittura d’arrivo. L’ex nazionale spagnolo raggiungerebbe il campionato giapponese dopo ...

Torres verso il Giappone? La J-League lo annuncia al Sagan Tosu poi cancella il tweet : Il Giappone nel destino di Fernando Torres? Dopo l'addio all'Atletico Madrid, l'attaccante spagnolo è stato per qualche istante un nuovo giocatore del Sagan Tosu, club che occupa il penultimo posto ...