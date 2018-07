Giappone | l' alluvione causa gravi danni all' economia | si aggrava la conta delle vittime

ALLUVIONE Giappone - 112 MORTI E PAESE IN GINOCCHIO/ Video ultime notizie : Papa “benedizioni a tutto il Paese” : ALLUVIONE in GIAPPONE: salgono ad oltre 100 le vittime del maltempo, almeno 50 i dispersi. Il premier Shinzo Abe sospende gli impegni per recarsi nelle zone colpite.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 14:32:00 GMT)

Giappone - scatta allarme alluvione : finora circa 100 morti accertati : Un altro nefasto giorno per il Giappone, il paese del Sol Levante è infatti in ginocchio per dei gravissimi danni riportati in questi giorni a causa di un'alluvione. Continua a salire drammaticamente ...

Alluvione in Giappone : oltre 100 morti - 50 dispersi/ Ultime notizie video : premier Abe "corsa contro il tempo" : Alluvione in Giappone: salgono ad oltre 100 le vittime del maltempo, almeno 50 i dispersi. Il premier Shinzo Abe sospende gli impegni per recarsi nelle zone colpite.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 09:44:00 GMT)

Alluvione Giappone - oltre 100 morti e sei milioni di sfollati. Si fermano anche le fabbriche di auto : Devastazioni e morti in Giappone, a causa delle forti piogge torrenziali che hanno colpito soprattutto le zone occidentali, le regioni di Kansai e del Kyushualito. Secondo le autorità locali, il numero delle vittime è salito a 100 nelle ultime ore, a cui si devono aggiungere almeno 50 persone disperse. Intanto i 54mila uomini di esercito, polizia, vigili del fuoco e guardia costiera impegnati nel soccorso e nell’assistenza stanno lavorando ...

Giappone - oltre 100 morti e sei milioni di sfollati a causa dell’alluvione. Si fermano anche le fabbriche di auto : Devastazioni e morti in Giappone, a causa delle forti piogge torrenziali che hanno colpito soprattutto le zone occidentali, le regioni di Kansai e del Kyushualito. Secondo le autorità locali, il numero delle vittime è salito a 100 nelle ultime ore, a cui si devono aggiungere almeno 50 persone disperse. Intanto i 54mila uomini di esercito, polizia, vigili del fuoco e guardia costiera impegnati nel soccorso e nell’assistenza stanno lavorando ...

Alluvione in Giappone - oltre 100 morti. Si cercano i sopravvissuti - : I soccorritori stanno lavorando notte e giorno per rintracciare i superstiti dopo i danni provocati dal maltempo e dalle ingenti piogge degli ultimi giorni. Il bilancio è ancora provvisorio, ferme le ...