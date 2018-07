Giada dopo Temptation Island scrive alle donne | “Vi ringrazio”

lanostratv

(Di martedì 10 luglio 2018)2018:Giovanelli fa un ringraziamento speciale Ieri sera è andata in onda la prima puntata della sesta edizione di, e ne sono successe davvero di ogni. Difatti già una coppia è scoppiata. Quale? La coppia composta da Orazio e Valentina. Difatti il primo ha avuto degli atteggiamenti equivoci con diverse tentatrici, facendo molto soffrire la sua fidanzata. Per tale ragione la giovane ha deciso di lasciare il reality show più piccante della stagione estiva da sola. Ma anche altre coppie hanno fatto molto parlare in questa prima puntata, tra le quali quella composta dae Francesco. La ragazza ha deciso di partecipare a6 perchè ha dichiarato che il suo fidanzato sarebbe fin troppo geloso. E nel primo falò il ragazzo ha vistoGiovanelli molto a suo agio con gli altri tentatori. Tuttavia Francesco non ha perso più di ...