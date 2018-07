Già OnePlus 6T con tripla fotocamera? Probabile prezzo e periodo di uscita

Gli Open Ears Forums di OnePlus danno i loro frutti - mentre OnePlus 6 ha Già raggiunto il primo obiettivo : Gli Open Ears Forums andati in scena tra Amburgo, Stoccolma e San Francisco in questa prima parte dell'anno hanno dato i loro frutti L'articolo Gli Open Ears Forums di OnePlus danno i loro frutti, mentre OnePlus 6 ha già raggiunto il primo obiettivo proviene da TuttoAndroid.

Buone notizie per OnePlus 6 - 5T - 5 - 3T e 3 : in arrivo una pioggia di aggiornamenti : Ci stiamo lasciando alle spalle una settimana non semplicissima per OnePlus 6 dal punto di vista software, in quanto dopo il ritiro dal mercato della penultima patch, abbiamo dovuto fare i conti con alcune lamentele anche con l'ultimo aggiornamento sul fronte batteria come avrete notato dal nostro approfondimento. Tuttavia, ci sono delle notizie importanti provenienti direttamente dal produttore e che, a conti fatti coinvolgono anche buona parte ...

A ruba OnePlus 6 : Già introvabile uno dei tre modelli al 25 maggio : Davvero una grande accoglienza quella riservata al OnePlus 6 per la sua uscita commerciale di questa settimana. Le vendite del device in ognuna delle sue varianti è partita sul sto ufficiale martedì 22 maggio e poi mercoledì 23 su Amazon. Un dato concreto ci fa immaginare che i primi ordini siano andati anche meglio del previsto e ci riferiamo proprio alla mancata disponibilità di un modello particolare. Fino alla giornata di ieri, sul sito ...

Già in offerta il OnePlus 6 : circa 30 euro di sconto - ma occhio alle ripercussioni : Sono passate poche ore dal lancio di OnePlus 6, ma il dispositivo finisce subito in sconto. L'offerta la firma il rivenditore cinese 'GeekBuying', che propone il telefono al prezzo di 490 euro circa (ci riferiamo al modello con 64GB di memoria interna), con un risparmio di 30 euro sul listino italiano. Un ribasso sicuramente allettante, trovandoci ancora praticamente nei primissimi giorni di commercializzazione, ma che implica anche una serie di ...

OnePlus 6 è Già su Amazon Italia : prenotate subito il vostro modello : OnePlus 6 non sarà disponibile all'acquisto prima del 22 maggio ma chi ne avesse voglia può già mettergli le mani sopra, virtualmente parlando, prenotandolo su Amazon Italia. L'articolo OnePlus 6 è già su Amazon Italia: prenotate subito il vostro modello proviene da TuttoAndroid.

Gli sfondi ufficiali di OnePlus 6 sono Già disponibili al download : OnePlus 6 è stato appena annunciato ufficialmente e, subito dopo avervelo fatto conoscere attraverso l'unboxing e le nostre prime impressioni, ecco a voi gli sfondi ufficiali dell'ultimo nato di casa OnePlus subito disponibili al download. L'articolo Gli sfondi ufficiali di OnePlus 6 sono già disponibili al download proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi - OnePlus e Hisense : la Cina tech è sempre più vicina (anzi è Già arrivata) : Dopo Huawei il continente rosso sbarca in forze con i suoi brand in Europa. Il 24 maggio debutta Xiaomi, l’Ikea della tecnologia consumer. Gli smartphone sono solo una piccola parte del suo business. In pancia ha quasi seimila diversi prodotti: dall’abbigliamento agli elettrodomestici, fino ai purificatori dell’acqua...

Android P su OnePlus 5 e 5T Già entro fine 2018? L’annuncio tanto atteso : Potrebbe essere una sorta di anteprima assoluta quella di Android P su OnePlus 5 e 5t entro la fine di questo 2018. I due ex top di gamma, nell'universo Android, dovrebbero infatti essere i primi a ricevere il sistema operativo Android 9.0, protagonista della Google I/O di qualche giorno fa. A dircelo, in maniere velata, è lo stesso produttore cinese che riserva grandi sorprese a vecchi e nuovi clienti. Domani 16 maggio sarà il giorno della ...

OnePlus 6 : Già disponibile Android P (beta) prima della presentazione : OnePlus 6 sarà idoneo a partecipare alla open beta di Android P, lo ha annunciato l’azienda cinese una settimana prima che il telefono stesso venga presentato ufficialmente. La società è uno dei sette fornitori di smartphone che supportano lo sviluppo di Android P, ha già iniziato a ottimizzare il prossimo aggiornamento del sistema operativo per i propri dispositivi, anche se non sarà rilasciato ancora per alcuni mesi. Android P già ...

OnePlus 6 : Già disponibile Android P (beta) prima della presentazione : OnePlus 6 sarà idoneo a partecipare alla open beta di Android P, lo ha annunciato l’azienda cinese una settimana prima che il telefono stesso venga presentato ufficialmente. La società è uno dei sette fornitori di smartphone che supportano lo sviluppo di Android P, ha già iniziato a ottimizzare il prossimo aggiornamento del sistema operativo per i propri dispositivi, anche se non sarà rilasciato ancora per alcuni mesi. Android P già ...