Germania | Indice ZEW | luglio | a -24 | 7 punti

Germania - indice IFO in calo oltre le attese : Teleborsa, - Ancora in calo le condizioni economiche in Germania , segnalate dall' indice IFO di giugno che tocca i minimi da novembre 2012. Secondo i dati diffusi dall'IFO Institute, l'omonimo ...

Germania - indice IFO in calo oltre le attese : Ancora in calo le condizioni economiche in Germania , segnalate dall' indice IFO di giugno che tocca i minimi da novembre 2012. Secondo i dati diffusi dall'IFO Institute, l'omonimo indicatore si è ...

Germania - indice Zew fiducia investitori a minimi da settembre 2012 : Roma, 12 giu. , askanews, La guerra commerciale con gli Stati Uniti sta zavorrando la fiducia degli investitori tedeschi, che nella consueta e attesa rilevazione dell'indice Zew è scesa al livello più ...

Germania : Indice ZEW - giugno - a -16 - 1 punti : L'Indice ZEW riferito alla fiducia sulle condizione attuali dell'economia del paese tedesco è sceso a 80,6 punti da 87,4 punti , consensus 85 punti, . L'Indice di fiducia relativo alle aspettative ...

Germania : nuovo crollo per l'indice Zew. Borse poco mosse : Ancora cattive notizie per l'economia tedesca, arrivate quest'oggi dall'indice Zew che ha subito un altro crollo. Nel mese di giugno l'indice che misura la fiducia delle imprese tedesca, si è attestato a -16,1 punti, in forte ...

Germania - torna a salire l'indice IFO : Teleborsa, - tornano a crescere moderatamente le condizioni economiche in Germania, segnalate dall'indice IFO di maggio, dopo una discesa di 5 mesi consecutivi. Secondo i dati diffusi dall'IFO ...

Germania - torna a salire l'indice IFO : tornano a crescere moderatamente le condizioni economiche in Germania, segnalate dall'indice IFO di maggio, dopo una discesa di 5 mesi consecutivi. Secondo i dati diffusi dall'IFO Institute, l'omonimo ...

Germania - indice Zew fiducia economia maggio stabile - in linea con... : Il clima di fiducia sull'andamento dell'economia tedesca a maggio resta stabile sui livelli del mese scorso, ai minimi da novembre 2012, riflettendo i timori persistenti legati a una eventuale disputa commerciale con gli Usa.

Germania : indice Zew stabile a -8 - 2 punti a maggio - incertezza deriva da recenti eventi politici : E' rimasto stabile a quota -8,2 punti l'indice tedesco Zew di maggio, in linea con le attese degli analisti. "Gli effetti dei dati positivi sulle esportazioni e sulla produzione tedesca di marzo sono ...

Germania : indice Zew fermo a -8 - 2 punti : ANSA, - ROMA, 15 MAG - L'indice Zew che misura la fiducia degli investitori tedeschi resta fermo a -8,2 punti a maggio. Il dato è in linea con le attese degli economisti che avevano messo in conto una ...