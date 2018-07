Genoa | visite mediche completate per Romulo

Genoa - visite mediche per il portiere Radu e il difensore Carillo : Giornata di visite mediche per due nuovi rossoblù: stamattina il portiere Ionut Andrei Radu e il difensore Luigi Carillo hanno svolto i test medici di rito al Porto Antico, all'Istituto Baluardo, in ...

Calciomercato Genoa - visite mediche ok per Marchetti : manca solo l'annuncio ufficiale : Esperienza in Italia conclusa senza brillare, poche presenze con la maglia dell'Inter e il conseguente ritorno al Benfica . Le porte della Serie A potrebbero però riaprirsi per Lisandro Lopez , dal ...