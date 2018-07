Genoa | scambio di attaccanti in vista

Genoa-Bologna : la folle ipotesi di scambio : Genoa e Bologna al lavoro per uno scambio che potrebbe rivoluzionare le rose a disposizione di Ballardini ed Inzaghi Gli attaccanti si sa, spesso si rivitalizzano cambiando un po’ aria. Genoa e Bologna pensano che questa teoria possa essere valida per due calciatori appartenenti alle rispettive rose. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i due club starebbero lavorando ad uno scambio tra Lapadula e Destro. I due centravanti hanno un ...

Calciomercato Serie A - valzer di attaccanti : scambio Bologna-Genoa - le ultime anche sulla Samp : Calciomercato Serie A, valzer DI attaccanti NELLE ultime ORE – valzer di attaccanti nelle ultime ore ed in particolar modo che riguarda Bologna e Genoa, trattative sempre più calde. Secondo quanto riporta gazzamercato.it Gianluca Lapadula potrebbe lasciare il Genoa per trasferirsi al Bologna, le due società stanno lavorando per uno scambio, sempre il Genoa segue con attenzione la situazione legata a Pinamonti. Il Sassuolo ha provato a ...