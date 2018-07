Genoa | non solo acquisti | Perinetti lavora a due addii

Calciomercato Genoa - Doppio colpo da urlo di Preziosi - ma non è finita qui : si tratta con il Monaco per un centrocampista : Genoa scatenato sul mercato, il presidente Preziosi ha chiuso le trattative per portare Mazzitelli e Romulo in rossoblu. Si tratta anche Meité con il Monaco Genoa scatenato in questa fase di mercato, ...

Calciomercato Genoa – Doppio colpo da urlo di Preziosi - ma non è finita qui : si tratta con il Monaco per un centrocampista : Genoa scatenato sul mercato, il presidente Preziosi ha chiuso le trattative per portare Mazzitelli e Romulo in rossoblu. Si tratta anche Meité con il Monaco Genoa scatenato in questa fase di mercato, la società rossoblu infatti ha chiuso le trattative per Luca Mazzitelli e Romulo. Per quanto riguarda il centrocampista del Sassuolo, operazione definita sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto: oggi la firma sul contratto, ...

Frosinone - le prime mosse di calciomercato : si “attinge” dal Genoa - i dettagli : Frosinone alle prese con l’opera di rafforzamento della rosa dopo la promozione dalla Serie B alla Serie A: la dirigenza al lavoro Il Frosinone, nonostante la bufera sollevata dal Palermo, sta lavorando per rafforzare la rosa per la prossima stagione che giocherà in Serie A. Il club laziale ha messo in piedi, secondo quanto rivelato da Skysport, un vero e proprio asse con il Genoa, che potrebbe portare due calciatori del Grifone al ...

Calciomercato Genoa - maxi operazione con l’Inter : non solo Pinamonti : Il Genoa ha iniziato la campagna di rafforzamento per la prossima stagione in modo molto positivo, in particolar modo i colpi più importanti sono stati quelli di Criscito e Marchetti. Ai dettagli anche la trattativa con l’Inter per Pinamonti, esborso molto importante del Genoa di circa 10 milioni, l’ultimo ostacolo è rappresentato dalla valutazione sul diritto di recompra nei confronti del club nerazzurro. --Ma non è finita, potrebbe concludersi ...

La Juve scatta per Golovin ma non trascura Dembelé. Incontro con il Genoa per Mandragora : I sogni di calciomercato non vanno abbandonati dopo le prime difficoltà, sussurrano a Torino, dove Milinkovic Savic resta ancora in cima alla lista dei desideri della Juventus. Ma l'agguerrita ...

Calciomercato Genoa - non solo Sandro : Preziosi lavora a due colpi che potrebbero ridisegnare il centrocampo rossoblu : Il Genoa continua a lavorare con forza sul mercato, tanti gli obiettivi che potrebbero ridisegnare il centrocampo rossoblu Il mercato del Genoa entra nel vivo, il presidente Preziosi lavora con forza per ridisegnare il centrocampo puntando in primis su Sandro. L’ex centrocampista del Benevento, tornato all’Antalyaspor, rimane un obiettivo del club ligure, che spinge per trovare un accordo per riportare in Italia il brasiliano. Sandro ...

Calciomercato Genoa - Ballardini : «Perin? Non abbiamo pensato a un sostituto» : DA ROSSI A PANDEV - 'Rossi ha ripreso ad allenarsi bene negli ultimi due mesi - continua Ballardini a Sky Sport - l'augurio è che stia bene fisicamente e possa lavorare con continuità, deliziandoci ...

Genoa - l’ex Palladino consiglia Perin : “Non andare alla Juve - sono dei robot” : Genoa, L’EX Palladino- Raffale Palladino “la tocca piano” sulle pagine di “Repubblica” edizione genovese. L’ex attaccante del Genoa ha colto l’occasione per consigliare il suo ex compagno di squadra Mattia Perin. “NON andare alla Juve” Palladino ha così sentenziato: “Perin? Rischia di andare a fare il secondo, lui che per natura è uno spirito libero […] L'articolo Genoa, ...

Genoa Torino - risultato finale 1-2 - streaming video e tv : Pandev non basta - è KO dei grifoni : Diretta Genoa Torino info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live della classica partita nella 38giornata Serie A.

Genoa-Torino 1-2 - Mazzarri chiude con un successo in trasferta : per i padroni di casa non basta Pandev [FOTO] : 1/16 Foto LaPresse ...

Benevento-Genoa 1-0 - la squadra di De Zerbi non molla di un centimetro : beffa per Ballardini [FOTO] : 1/13 Gerardo Cafaro/LaPresse LaPresse ...

Genoa - Perin svela un retroscena : “non dormivo la notte” - poi parla del futuro : Il Genoa ha raggiunto la salvezza, adesso si preannuncia un’estate caldissima sul mercato, al centro delle trattative il portiere Perin che nel frattempo svela alcuni retroscena in occasione della presentazione della Partita del Cuore del prossimo 30 maggio a Genova: “È stato un anno duro, è stato un anno in cui all’inizio non dormivo la notte, però diciamo che siamo stati bravi poi a raddrizzare la stagione. Dispiace per queste ...