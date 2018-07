GEMMA GALGANI A TEMPTATION ISLAND 2018 Rimandato alla prossima puntata l' incontro con

Uomini e Donne oggi - GEMMA GALGANI : messaggio speciale a Claudio Sona : oggi Uomini e Donne, Gemma Galgani a Verona con Claudio Sona: il messaggio di ringraziamento Gemma Galgani è tornata a sorprendere i suoi fan con uno speciale messaggio. La dama del Trono Over di Uomini e Donne ha infatti lasciato un inaspettato commento sotto una delle ultime foto pubblicate da Claudio Sona. L’ex tronista del […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Gemma Galgani: messaggio speciale a Claudio Sona proviene da Gossip e Tv.

GEMMA GALGANI aiuta Ida a Temptation : ecco cosa ha combinato Riccardo : Gemma Galgani, svelato il perché è andata in aiuto di Ida Platano a Temptation Island: ecco cosa ha combinato Riccardo Guarnieri, l’anticipazione Pochi giorni fa era filtrata la notizia che avremmo ritrovato Gemma Galgani a Temptation Island. Quella news è stata presto confermata, ma il ruolo della Dama di Uomini e Donne in terra sarda non […] L'articolo Gemma Galgani aiuta Ida a Temptation: ecco cosa ha combinato Riccardo proviene ...

GEMMA GALGANI a Temptation Island 2018 / Svelato il vero motivo dell'arrivo della dama in Sardegna! : Gemma Galgani arriva a Temptation Island 2018, perché? Le immagini diffuse da Davidemaggio svela che Ida e Riccardo vivranno un momento di crisi da subito perché...(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 16:10:00 GMT)

GEMMA GALGANI a Temptation Island : vi facciamo VEDERE perchè… : Riccardo con tentatrice a Temptation Island Come vi abbiamo anticipato, a Temptation Island è pronta a sbarcare la dama di Uomini e Donne, Gemma Galgani. Ma il motivo? Presto detto, anzi… presto mostrato. Vi sveliamo in esclusiva un frame ‘esplicativo’ che dovrebbe farvi comprendere le dinamiche sviluppatesi nel reality condotto da Filippo Bisciglia. Guardate l’immagine di apertura…Riccardo è dedito a massaggiare ...

Uomini e Donne/ GEMMA GALGANI e Giorgio a settembre insieme? "Lui ha aperto uno spiraglio.." (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani e Giorgio Manetti pronti a riconìminciare? "Lui ha aperto un nuovo spiraglio verso la riconciliazione"(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 07:35:00 GMT)

GEMMA GALGANI incontra Sona : “Finalmente una gioia” (VIDEO) : Uomini e Donne: l’incontro tra Gemma Galgani e Claudio Sona Gemma Galgani ha fatto molto parlare nei mesi scorsi per via della sua turbolenta vita amorosa. Difatti la popolare dama del Trono Over di Uomini e Donne ha conosciuto il cavaliere Marco. Con quest’ultimo c’è stato subito feeling. Per tale ragione i due hanno iniziato a frequentarsi e sentirsi praticamente tutti i giorni. Tuttavia poi i due sono finiti in crisi dopo ...

UOMINI E DONNE/ GEMMA GALGANI incontra Claudio Sona : boom di like su Instagram! (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Da Sossio Aruta e Ursula Bennardo a Nicola e Jara: ecco come procedono le storie d'amore nate quest'anno in studio(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 15:30:00 GMT)

Uomini e Donne/ Il segreto del successo di GEMMA Galgani? Parla Maria De Filippi (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Il pubblico dice basta alle solite scene di Gemma Galgani e spera a settembre di trovare novità. La redazione accontenterà queste richieste?(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 19:20:00 GMT)

Uomini e Donne/ Bacini freschi per i fan di.... GEMMA Galgani! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Il pubblico dice basta alle solite scene di Gemma Galgani e spera a settembre di trovare novità. La redazione accontenterà queste richieste?(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 12:51:00 GMT)

UOMINI E DONNE / GEMMA GALGANI è nostalgica : il suo pensiero vola... (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani riuscirà a riconquistare Giorgio Manetti? Intanto la dama ci svela il suo segreto con gli UOMINI...(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 10:59:00 GMT)

Temptation Island 2018 al via il 9 luglio con GEMMA GALGANI guest star : una coppia pronta a scoppiare al primo falò? : Il momento topico è finalmente arrivato e tutti coloro che sono in astinenza da Uomini e donne da lunedì avranno il loro bel da fare con Temptation Island 2018. La quarta edizione (ufficialmente la quinta per chi ha seguito Vero Amore) prenderà il via proprio il 9 luglio nel prime time di Canale 5 e sembra già che al primo falò Filippo Bisciglia, confermatissimo alla "conduzione", avrà il suo bel da fare. Secondo le prime anticipazioni sembra ...

Uomini e Donne/ GEMMA GALGANI e il suo segreto : "Ecco come ho conquistato Giorgio Manetti!" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani riuscirà a riconquistare Giorgio Manetti? Intanto la dama ci svela il suo segreto con gli Uomini...(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 07:35:00 GMT)

GEMMA GALGANI pensa all’amore : la novità dopo Uomini e Donne : Uomini e Donne: Gemma Galgani innamorata? La novità Gemma Galgani continua ad essere al centro del gossip nonostante la fine di Uomini e Donne. In queste ore la Galgani ha postato su Instagram una foto in compagnia di una sua piccola fans commentando: “Dove c’è amore ci sono io! L’amorevolezza di questa bimba mi ha emozionata […] Buona estate a tutti”. Gemma Galgani pensa all’amore, questa volta però non ha ...

Simona Ventura - ansia per figlio Niccolò Bettarini accoltellato/ Solidarietà social : da Noemi a GEMMA Galgani : Simona Ventura in ansia per il figlio Niccolò Bettarini accoltellato a Milano: ultime notizie, "non rischia la vita" il primo commento di Super Simo. Rapporto strettissimo dopo separazione(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 08:18:00 GMT)