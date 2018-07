Gattuso | uomo solo nel Diavolo allo sbando Serve tranquillità | poi pensiamo al

ilgiornale

(Di martedì 10 luglio 2018) Davide Pisoninostro inviato a MilanelloUnal comando. Il popolo del Milan si aggrappa a Gennaronel giorno del raduno più surreale della storia rossonera. Una proprietà in balia degli eventi, un padrone che a questo punto non si sa chi sarà, una squadra attorno alla quale le voci di giocatori in uscita, in particolare dei big, sovrastano in lungo e in largo quelle dei possibili acquisti. Eppure a Milanello il popolo rossonero risponde presente anche se l'entusiasmo clamoroso di un anno fa ha lasciato il posto a una manifestazione d'orgoglio, con uno striscione eloquente: "Chiarezza sul futuro e rispetto per i tifosi" .E il punto di riferimento in questo momento di pericoloso sbandamento può esserel'allenatore. Che non nasconde la testa sotto la sabbia e ammette: "Le difficoltà ci sono e ci sono state. Ma ho passato di peggio nella mia carriera di allenatore". ...