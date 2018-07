Gatto norvegese delle foreste | carattere e prezzi

ideegreen

: @RosannaMarani @lazampa Sembra un gatto norvegese o un Maine coon - lucreziona : @RosannaMarani @lazampa Sembra un gatto norvegese o un Maine coon -

(Di martedì 10 luglio 2018), difficile immaginarselo nei nostri salotti, eppure questo felino ci stupirà conquistandoci e dimostrandosi un ottimo animale da compagnia. Molto più mattacchione e malleabile di altre razze in apparenza più”vicine” al nostro stile di vita, in verità piuttosto difficile da approcciare. Leggete, per credere. (altro…)Idee Green.