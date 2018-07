Garanzie per la salvaguardia dei posti di lavoro dell' Aeroporto

Migranti - Garanzie Merkel per Conte ma è tensione governo-Macron : Roma, 21 giu. , askanews, Da un lato, la telefonata tra Giuseppe Conte e Angela Merkel che distende gli animi, dopo che ieri il presidente del Consiglio italiano aveva fatto filtrare che non avrebbe ...

Operazioni bancarie gratuite - sconti - Garanzie. Ecco i diritti del risparmiatore senza mezzi : Grazie al proprio conto base, chi ha un Isee - cioè un Indicatore della Situazione Economia Equivalente - inferiore agli 11 mila 600 euro potrà fare queste Operazioni bancarie, senza spese aggiuntive:...

Ilva - vertice dei sindacati con Di Maio : “Dal ministro Garanzie per accordo condiviso. Tocca a lui convincere Mittal” : “Dal ministro abbiamo avuto la garanzia che non ci sarà un intervento unilaterale, ma che ci sarà un accordo condiviso“. Così i sindacati sul caso Ilva, dopo aver incontrato al Ministero dello Sviluppo economico il ministro Luigi Di Maio. I sindacati hanno chiarito come l’esecutivo non abbia ancora chiarito quale sia la strategia da adottare sul nodo acciaieria, in attesa di incontrare anche Ancelor Mittal. Ma che si lavorerà ...

Garanzie per l'utente in fase di acquisto dei beni immobili - Ordine degli Ingegneri e Consiglio Notarile dei collegi di Agrigento e Sciacca ... : Domani sabato 9 giugno a partire dalle 10 presso l'hotel "Villa Athena" di Agrigento a margine del congresso " Ars Notaria, scienza e prassi alla luce delle recenti attività normative' , sarà firmato il protocollo d'intesa tra l' Ordine degli Ingegneri di Agrigento e il Consiglio Notarile dei collegi di Agrigento e ...

"Sull'Iva non si tratta". Confcommercio chiede Garanzie a Salvini e Di Maio. Mattarella chiede "sforzi" per "consolidare la fiducia" : C'è un tema centrale che domina l'Assemblea annuale di Confcommercio: l'aumento dell'Iva. Scongiurarlo è quello che chiedono a gran voce i commercianti, è quanto il nuovo Governo sta assicurando negli ultimi giorni (ma senza ancora dire come), ed è quanto chiede una delegazione di Padova che ha inscenato un flash mob davanti alla sede: "Sangalli, siamo con te" c'è scritto sulla scritta a sostegno del presidente ...

Diritti tv - Mediapro presenta Garanzie per 1 - 6 miliardi : la Serie A decide : Mediapro non molla la Serie A, ma le garanzie degli spagnoli non convincono per nulla la Lega. L'articolo Diritti tv, Mediapro presenta garanzie per 1,6 miliardi: la Serie A decide è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv - colpo di coda di Mediapro : "Garanzie patrimoniali per 1 - 6 miliardi di euro" : Solo una settimana fa la Lega calcio di Serie A aveva deciso, all'unanimità, di risolvere il contratto di Mediapro per i Diritti tv del triennio 2018-2021. Il gruppo spagnolo aveva una settimana di ...

Diritti tv - Mediapro presenta alla Lega di A Garanzie patrimoniali per 1 - 6 miliardi : MILANO - Mediapro ha spiazzato tutti e ha presentato oggi alla Lega Serie A 'nei termini Legali previsti, le garanzie richieste'. 'Queste garanzie patrimoniali sono formate dalla garanzia di Imagina , ...

Banche venete : Pd - vigileremo per Garanzie a risparmiatori : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Abbiamo garantito il nostro impegno concreto per giungere alla più celere soluzione affinché i risparmiatori possano accedere al fondo di ristoro previsto dalla scorsa Legge di bilancio”. Lo dichiarano i parlamentari del Partito Democratico Ettore Rosato, Alessia Rotta, Debora Serracchiani, Francesco Boccia, Roger De Menech e Andrea Ferrazzi, che hanno incontrato oggi, presso gli uffici della Camera ...

Pronto a rompere : senza Garanzie di battaglia contro l'Ue - Salvini fa saltare il tavolo con M5S (e anche i gazebo della Lega) : "La battaglia con l'Ue è difficile. Per intraprenderla bisogna avere delle coperture, non dico tanto ma almeno dagli alleati di governo! Se non è così, è meglio non partire, meglio lasciar perdere...". Mentre a Montecitorio procede il tavolo tecnico di Lega e Cinquestelle sul 'contratto di governo', un alto dirigente del Carroccio sfoga con Huffpost tutto il suo pessimismo sulle trattative in corso. Un pessimismo ...

Iran - Europa ha 60 giorni per Garanzie : TEHERAN, 13 MAG - "Gli europei hanno tra i 45 e i 60 giorni per dare le garanzie necessarie per assicurare gli interessi dell'Iran e compensare i danni causati dall'uscita degli Stati Uniti" dall'...

Iran : 'europei hanno 60 giorni per darci Garanzie' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Tesoro per proroga 6 mesi Garanzie Npl : ANSA, - ROMA, 10 MAG - Il ministero dell'Economia ha avviato la procedura per ottenere dalla Commissione Ue un'estensione di altri 6 mesi delle 'Gacs', le garanzie pubbliche disponibili per le banche per facilitare lo smaltimento degli Npl. ...