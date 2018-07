Furia protagonista del nuovo video gameplay di Darksiders 3

eurogamer

: Dopo il sondaggio sui vitalizi rimosso in fretta e furia ecco la nuova figura di m.... del M5S e come protagonista… - 9Roby1 : Dopo il sondaggio sui vitalizi rimosso in fretta e furia ecco la nuova figura di m.... del M5S e come protagonista… - scazzatoricerc : Senza essere stronzi ma perfettamente consapevole di ciò che dico provate a pensare un fatto negativo di un protago… -

(Di martedì 10 luglio 2018) Nella giornata di ieri è finalmente arrivato il tanto atteso annuncio della data di lancio di3. Per l'occasione sono state svelate anche informazioni sullaIII Collector's Edition e sullaIII Apocalypse Edition.Il gioco di THQ Nordic e Gunfire Games arriverà tra qualche mese, a novembre, ma grazie a IGN possiamo ammirarein azione già oggi. Come saprete, in3 vestiremo i panni di, l'unico cavaliere donna, che sarà in grado di usare una frusta come arma e diverse abilità magiche. Laè descritta come la più imprevedibile ed enigmatica dei quattro cavalieri.Il filmato ci offre uno sguardo alle abilità e alle mosse di, presentandoci, allo stesso tempo, l'area di gioco Flame Hollow:Read more…