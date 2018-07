Funerali Vanzina | De Sica | ' Un grande Abbiamo messaggiato fino a tre giorni fa'

Funerali Vanzina - Verdone : 'Un grande amico che se ne va' : LaPresse, 'Un grande amico pieno di grandi qualità', così ricorda Carlo Vanzina il comico romano Carlo Verdone. 'Ero andato a trovarlo qualche settimana fa',...

Funerali Vanzina - la battuta di Fiorello : 'E pure sto Natale se lo semo levato dalle palle' : LaPresse, Anche Fiorello ha portato il suo saluto a Carlo Vanzina. Il suo ricordo in una battuta tratta dai suoi film: 'E pure sto Natale se lo semo levato dalle palle', ha detto Fiore...

Carlo Vanzina - oggi i Funerali/ Roma - da De Sica a Pupi Avati : tanti amici e cari per l'ultimo saluto : Carlo Vanzina, oggi i funerali in Piazza della Repubblica a Roma: il regista di Vacanze di Natale è morto all'età di 67 anni, mondo del cinema in lutto(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 14:15:00 GMT)

Funerali Carlo Vanzina - folla a Roma. Il fratello Enrico bacia la bara : Le esequie a Santa Maria degli Angeli. Boldi: "Lo accompagniamo in Paradiso". Jerry Calà: "Gli devo tutto". L'ultimo mess a De Sica

Carlo Vanzina - i Funerali a Roma. Da Verdone alla coppia De Sica-Boldi fino a Berlusconi : l’ultimo saluto di amici e fan : Decine di fan e una sfilata di amici e colleghi per l’ultimo saluto al regista Carlo Vanzina, morto l’8 luglio dopo una lunga malattia. alla Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma si sono presentati volti noti dello spettacolo, ma anche politici come Silvio Berlusconi e Francesco Rutelli. Ci sono naturalmente i compagni di lavoro con cui il produttore e regista ha condiviso la maggiora parte della sua vita: ...

Carlo Vanzina - i Funerali a Roma sulle note di Sapore di sale : folla di vip - anche Berlusconi e De Sica Diretta : Sono in corso alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, in piazza della Repubblica, i funerali di Carlo Vanzina, il regista e produttore scomparso due giorni fa a Roma dopo una lunga...

Addio Vanzina - i Funerali a Roma : folla di vip da Sorrentino a Berlusconi e De Laurentiis : Si va affolando la basilica di Santa Maria degli angeli a Roma in piazza della Repubblica, dove alle 11 sono iniziati i funerali del regista Carlo Vanzina, morto due giorni fa all'età di...

I Funerali di Carlo Vanzina - il saluto di amici e colleghi da Sorrentino a Verdone : Sono in corso i funerali del regista Carlo Vanzina , morto domenica all'età di 67 anni . Già dalle 9.45 di questa mattina una folla si è riunita intorno alla basilica di Santa Maria degli Angeli e dei ...

Funerali di Carlo Vanzina. De Sica : "Nell'ultimo sms mi scrisse : 'non vedo l'ora di ridere con te'" : Già dalle 9.45 di questa mattina una folla si è riunita intorno alla basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in Piazza della Repubblica, a Roma, per i Funerali di Carlo Vanzina.La piazza è stata transennata e sono arrivati alla spicciolata tantissimi attori e registi per rendere omaggio al principe della commedia. Tra i molti volti noti, Paolo Sorrentino, Pupi e Antonio Avati, Christian De Sica. Tra i personaggi ...

Roma - i Funerali di Carlo Vanzina : parata di vip per l'ultimo saluto al regista di Sapore di mare : Gente comune e volti del cinema, attori, registi e personaggi politici si sono recati questa mattina già dalle 9.45, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Roma, per i funerali del regista e principe della commedia Carlo Vanzina, scomparso domenica mattina a 67 anni. Tra i...

Carlo Vanzina - i Funerali a Roma : folla di vip da Sorrentino a Berlusconi DIRETTA : Si va affolando la basilica di Santa Maria degli angeli a Roma in piazza della Repubblica, dove alle 11 sono iniziati i funerali del regista Carlo Vanzina, morto due giorni fa all'età di...

Carlo Vanzina - i Funerali a Roma : folla di vip da Sorrentino a Berlusconi DIRETTA : Si va affolando la basilica di Santa Maria degli angeli a Roma in piazza della Repubblica, dove alle 11 sono iniziati i funerali del regista Carlo Vanzina , morto due giorni fa all'età di 67 anni. Già ...

I Funerali di Carlo Vanzina - il saluto di amici e colleghi da Sorrentino a Verdone - Cinema - Spettacoli : Sono in corso i funerali del regista Carlo Vanzina, morto domenica all'età di 67 anni. Già dalle 9.45 di questa mattina una folla si è riunita intorno alla basilica di Santa Maria degli Angeli e dei ...

Carlo Vanzina - folla ai Funerali : 11.14 Già dalle 9.45 di questa mattina una folla si è riunita intorno alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in Piazza della Repubblica, a Roma, per i funerali di Carlo Vanzina. La piazza è stata transennata e sono arrivati alla spicciolata tantissimi attori e registi per rendere omaggio al principe della commedia. Tra i molti volti noti, Paolo Sorrentino, Pupi e Antonio Avati, Christian De Sica. Tra i personaggi presenti, ...