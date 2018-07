“Frode e riciclaggio” Scandalo a Temptation Island | fidanzato nei guai | scatta sequestro

caffeinamagazine

(Di martedì 10 luglio 2018) È una vera e propria bufera giudiziaria quella che ha investito uno dei suoi protagonisti della nuova edizione di ””, il reality delle tentazioni ideato da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Si tratta di Andrea Celentano, nel cast in coppia con la fidanzata Raffaela Giudice. Secondo quanto riporta ”Cronache della Campania”, il giovane sarebbe indagato per frode e riciclaggio. Luigi e suo figlio Andrea Celentano sarebbero accusati di far parte di un’associazione a delinquere colpevole di aver truffato diversi clienti stranieri, per l’ammontare di più di un milione di euro. Gli indagati “adescavano facoltosi clienti stranieri attraverso il web e “rifilavano” loro dei fantomatici veicoli di lusso d’epoca incassando lauti compensi prima di svanire nel nulla”. Di quelle auto, il gruppo non avrebbe ...