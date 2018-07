Fratelli d’Italia perde pezzi | l’esodo degli eletti da Roma e Milano tra tentazione Lega

Festa del Sole - il consigliere di Fratelli d’Italia cita il Mussolini del 1934 “contro i Paesi del Nord Europa”. Platea applaude : Una maniFestazione civile, democratica, assicurano i parlamentari di Fratelli d’Italia e della Lega, anzi di più demonizzata, ha aggiunto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, di Forza Italia. Demonizzata perché “ha posizioni che non sono conformi a politically correct si rovescia” e questo è “inaccettabile”. E in effetti alla Festa del Sole organizzata dall’organizzazione di ...

I conti dei partiti : Fratelli d’Italia in rosso : conti in rosso per Fratelli d’Italia nel 2017, come attesta il bilancio del partito, ma la pattuglia di 50 eletti rappresenta, secondo quanto si legge nell’illustrazione contabile, la garanzia per il futuro....

Roma - approvata mozione di Fratelli d’Italia con i voti dei Cinque Stelle : “Si intitoli una via a Giorgio Almirante” : Il Campidoglio dice sì a una via o a una piazza intitolata a Giorgio Almirante, fondatore e leader del Movimento Sociale italiano nonché reduce della Repubblica di Salò. La mozione, proposta da Fratelli d’Italia, è stata approvata dal consiglio comunale con i voti a favore di quasi tutti esponenti del Movimento Cinque Stelle. Il partito di Giorgia Meloni parla di una “vittoria storica della destra italiana e Romana” poiché ...

Senato - il gruppo di Fratelli d’Italia è considerato opposizione : potrebbe rientrare per la presidenza del Copasir : Chi si è astenuto sul voto di fiducia al governo è considerato comunque opposizione. E quindi anche Fratelli d’Italia può rientrare nell’elezione per le commissioni destinate alle minoranze, come il Copasir e la commissione di Vigilanza Rai. E’ quanto ha comunicato l’ufficio di presidenza del Senato in conferenza dei capigruppo dopo un’istruttoria richiesta proprio dal partito di Giorgia Meloni. ...

M5S-Lega - incontro Salvini - Di Maio. Nodo Fratelli d’Italia nella squadra : Lo spiraglio si è aperto e i 2 leader tornano a trattare su un possibile esecutivo con Conte premier. incontro del leader leghista anche con Giorgia Meloni. Cottarelli e Mattarella in stand by |

Governo - Crosetto : “Non farò il ministro della Difesa”. E poi si infuria per le domande sulla giravolta di Fratelli d’Italia : “Non farò il ministro della Difesa”. Così Guido Crosetto, coordinatore di Fratelli d’Italia, dopo l’incontro tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni, per il possibile ingresso della stessa FdI nella squadra di Governo. “Stia tranquillo, non entrerò nell’esecutivo”, si è difeso Crosetto, per poi rifiutarsi di rispondere ad altre domande sulla giravolta del suo partito. Lo stesso che prima contestava ...

Governo - Meloni : “Veto su Savona? Fratelli d’Italia chiederà messa in stato d’accusa di Mattarella” : “Si dice che il Presidente della Repubblica abbia messo il veto sulla nomina di Paolo Savona a Ministro dell’Economia, se questa notizia fosse confermata avrebbe dell’incredibile. E se questo veto fosse confermato sarebbe drammaticamente evidente che il Presidente Mattarella è troppo influenzato dagli interessi delle nazioni straniere e dunque Fdi nel caso in cui questo veto impedisca la formazione del nuovo Governo chiederà al Parlamento ...

Governo - no di Fratelli d’Italia a Conte : “Forte impronta M5s - rischio centrodestra subalterno”. Meloni attacca FI e Lega : Fratelli d”Italia, attraverso le parole della sua leader, Giorgia Meloni, ha confermato che starà all’opposizione del nascente Governo Conte, sostenuto da M5s e Lega: “Abbiamo avuto la conferma che questo Governo nasce con l’impronta del M5s. Il professor Conte ha detto di essere stato indicato dal M5s e tra le priorità ha indicato solo il reddito di cittadinanza, che ci vede contrari”. Meloni ha poi aggiunto: ...

Governo M5s-Lega - Rampelli : “Incontro con Salvini? Fratelli d’Italia non entra in maggioranza” : “Fdi in maggioranza? Mi sembra di no, non abbiamo partecipato a nulla, né alla stesura del contratto di Governo né alla scelta del presidente del Consiglio, che mi pare sia un esterno, di area M5S, non eletto dai cittadini”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Fabio Rampelli, commenta l’incontro avvenuto stamani tra il leader della Lega Matteo Salvini e la presidente di Fdi Giorgia Meloni. L'articolo ...

E Fratelli d’Italia che fa? : Il partito di Giorgia Meloni è stato ignorato dalle trattative di questi giorni e ora sta cercando a fatica di recuperare un po' di visibilità politica The post E Fratelli d’Italia che fa? appeared first on Il Post.

Toscana : Meloni - Nardella adotta ‘modello Fratelli d’Italia’ : Roma, 4 mag. (AdnKronos) – ‘Il sindaco Nardella adotta a Firenze il ‘modello Fratelli d’Italia’ sul bonus di residenzialità per dare priorità agli italiani nell’accesso alle case popolari. Una proposta che io stessa ho messo nero su bianco nel mio programma di candidato sindaco di Roma, in vigore grazie a Fdi a Perugia dal 2015 e primo atto all’Aquila del sindaco Pierluigi Biondi”. Lo scrive su ...