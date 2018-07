Finale dei Mondiali 2018 - la data/ Ultime notizie - Francia prima finalista : Croazia-Inghilterra - chi sfiderà? : Finale dei Mondiali 2018, la Francia di Didier Deschamps è la prima finalista: i Blues sfideranno una tra Croazia e Inghilterra, sfida in programma domani(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 22:25:00 GMT)

Mondiali 2018 - è la Francia la prima finalista : Umtiti manda ko 1-0 il Belgio : La Francia di Didier Deschamps è la prima finalista del Mondiale in Russia. I Galletti hanno steso per 1-0 il Belgio di Roberto Martinez, grazie alla rete del difensore Umtiti, e staccano così il ...

Belgio ko - Francia prima finalista : È la Francia la prima finalista del Mondiale Russia 2018. In semifinale ha battuto il Belgio 1-0 (0-0), con gol di Umtiti al 6’ del secondo tempo

La Francia supera l'ostacolo Belgio : è la prima finalista : La Francia supera l'ostacolo Belgio e si qualifica per la finalissima dei Mondiali di Russia. I Blues hanno superato i belgi con il minimo scarto, 1 a 0. Risultato maturato nella ripresa con un gol di testa del difensore Umtiti al 51'. La squadra transalpina si giocherà il titolo domenica prossima in finale contro la vincente della seconda semifinale fra Inghilterra e Croazia, in programma domani.

Mondiali 2018 - Francia prima finalista : 21.54 La Francia torna in finale ai Mondiali dopo 12 anni (l'ultima nel 2006 persa con l'Italia). Nella semifinale di San Pietroburgo, i 'galletti' battono 1-0 il Belgio. Domani Croazia-Inghilterra. Primo tempo vivo ed equilibrato. Prodigioso Lloris su Alderweireld (22'), altrettanto decisivo Courtois su Pavard (39'). In avvio di ripresa (51') l'episodio vincente: su corner di Griezmann, Umtiti svetta di testa su Fellaini e insacca. I 'Diavoli ...

Mondiali - stasera prima semifinale : Belgio vs Francia : U na svolta fondamentale, per un piccolo paese che sta sognando un'impresa da leggenda:gli allibratori internazionali ci credono, al punto da quotare a 3,75 sul Belgio campione del mondo. H a intanto ...

Clamoroso - Brasile eliminato Belgio-Francia sarà la prima semifinale| La partita 1-2 I Bleus dominano l’Uruguay : Due colpi dei Diavoli Rossi tramortiscono i verdeoro. Renato Augusto tenta di avviare la rimonta, Coutinho si divora il gol del pareggio. Courtois salva nel recupero su Neymar

SEMIFINALI MONDIALI 2018/ Tabellone e calendario - la prima è Francia-Belgio : c'è solo Europa : SEMIFINALI MONDIALI 2018: il Tabellone e il calendario, tutti i possibili incroci. Ecco il primo verdetto: di fronte Francia e Belgio, fuori a sorpresa il Brasile(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 21:56:00 GMT)

La Francia elimina l'Uruguay ed è la prima semifinalista : Varane di testa, poi Griezmann con la collaborazione di Muslera, in versione Karius: in mezzo, la strepitosa parata di Lloris su Caceres. La Francia va in semifinale per la sesta volta ai Mondiali, la ...

La Francia è la prima semifinalista : Uruguay battuto 2-0 : Nel primo quarto di finale dei Mondiali di Russia 2018, la Francia batte 2-0 l'Uruguay ed è la prima semifinalista. Gara intensa ed equilibrata sbloccata al 40' dal colpo di testa di Varane su punizione battuta da Griezmann. Lo stesso Griezmann trova il raddoppio al 61' con la complicità di Muslera che si lascia sfuggire un sinistro centrale per il raddoppio transalpino che chiude i conti. Deschamps aspetta la vincente tra Brasile e Belgio.

L'Argentina agli ottavi col brivido : ora la Francia. Croazia prima - c'è la Danimarca : L'Argentina soffre ma batte 2-1 la Nigeria e si qualifica agli ottavi di finale del Mondiale di calcio di Russia. Messi in gol nel primo tempo, poi il rigore realizzato da Moses nella ripresa e infine,...

Francia-Danimarca - il biscotto è servito : Australia eliminata prima di scendere in campo : Francia e Danimarca non si fanno male, prendendosi un punto a testa e volando a braccetto agli ottavi di finale: niente da fare per l’Australia, sconfitta dal Perù Un biscotto servito freddo, non andato però di traverso all’Australia, sconfitta senza appello dal già eliminato Perù. Francia e Danimarca però si son tolte ogni dubbio, confezionando un pareggio noioso e alquanto strano. Difficile credere che due formazioni come quelle di ...

Russia 2018 - Francia prima nel gruppo C : 17.54 Nessuna sorpresa nell'ultima giornata del girone C.Francia e Danimarca pareggiano 0-0 e passano rispettivamente come prima e seconda. I Bleus chiudono a 7 punti, i danesi a 5, al riparo della rimonta dell'Australia, peraltro sconfitta 2-0 dal Perù nell'altra partita. A Mosca,il ct francese Deschamps fa riposare Pogba e Mbappé. Guida l'attacco Giroud che con Griezmann crea alcune occasioni ma senza esagerare.Danesi mai pericolosi. A ...

RISULTATI MONDIALI 2018/ Classifica gironi C-D - diretta gol live score : Francia prima - Danimarca agli ottavi! : RISULTATI MONDIALI 2018: Classifica dei gironi C e D, diretta gol live score delle partite. Francia e Danimarca pareggiano: Bleus primi nel girone, scandinavi qualificati agli ottavi(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 17:40:00 GMT)