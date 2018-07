Francia | basta la testa di Umtiti | Belgio ko | bleus in finale contro la vincente tra

Mondiali Russia 2018 - Fonseca non le manda a dire a Tabarez : “l’Uruguay si è difeso e basta contro la Francia” : L’ex attaccante uruguaiano ha parlato della prestazione della Nazionale di Tabarez nel match contro la Francia, accusando il ct di essere stato troppo attendista “L’Uruguay al Mondiale? Quando ti confronti contro la Francia devi rischiare un po’ di più: Tabarez si è difeso e basta, non puoi sperare solo in una magia di Suarez. E poi c’era anche Cavani out. Il Brasile e il Belgio giocano con tutti i talenti in ...

Lewis Hamilton - GP Francia 2018 : “Qualifiche abbastanza semplici. Contento per la pole ma potevo fare meglio” : “Devo dire che non è andata male oggi“. Così Lewis Hamilton ha commentato le qualifiche del GP di Francia. Il campione del mondo in carica ha ottenuto la pole position al termine di una giornata praticamente dominata dalla Mercedes. “È stata un’ottima qualifica per noi“, ha poi proseguito Hamilton in conferenza stampa. “Il team ha fatto un grande lavoro, mettendo insieme la macchina di cui io e Valtteri ...

Russia 2018 - Francia-Perù 1-0 : basta un gol di Mbappè per strappare gli ottavi di finale : Una Francia bella a metà ma terribilmente efficace centra la missione tre punti contro il Perù e stacca il pass per gli ottavi con un turno di anticipo. Ad Ekaterinburg la nazionale di Deschamps si ...

Francia-Perù 1-0 - Mondiali 2018 : basta un gol di Mbappé per centrare gli ottavi di finale. Peruviani eliminati : Altro giro, altra vittoria di misura per la Francia. Contro il Perù è bastato un gol di Mbappé, decisivo per portare agli ottavi di finale col minimo sforzo i ragazzi di Didier Deschamps, ai quali ora basterà un punto martedì sera contro la Danimarca per assicurarsi il primo posto del gruppo C. La Francia è stata più convincente rispetto alla prima uscita con l’Australia, ma ha avuto il demerito di specchiarsi troppo nella ripresa, ...

Francia-Italia 3-1 : Bonucci non basta. Umtiti - Griezmann e Dembelé puniscono gli azzurri : L'Italia del ct Roberto Mancini perde contro la Francia a Nizza , 1-3, . In gol Umtiti, Griezmann, Bonucci e Dembelé. LA CRONACA 90' - Si chiude la partita. 85' - Strepitosa parata di Sirigu! La volée di Thauvin era potente e ben indirizzata ma il nostro portiere ha saputo esaltarsi. 76' - Ancora una buona occasione sui ...

Nazionale - Francia-Italia 3-1 : Bonucci-gol non basta a Mancini : Anche l'Italia di Ventura perse 3-1 con la Francia in amichevole, ma poi... No, meglio mandare un messaggio d'augurio diverso alla Nazionale di Mancini, perché questo non porta bene ed evoca ricordi ...