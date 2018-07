Francesco e i cercatori di futuro | Rai Vaticano e Rai1 raccontano i giovani

davidemaggio

: RT @CLiberazione: Questa sera #10luglio alle 00.20 su @RaiUno in onda lo speciale “Viaggio nella Chiesa di Francesco. Francesco e i cercato… - edumaestra : RT @CLiberazione: Questa sera #10luglio alle 00.20 su @RaiUno in onda lo speciale “Viaggio nella Chiesa di Francesco. Francesco e i cercato… - CBilla2 : RT @CLiberazione: Domani #10luglio alle 00.20 su @RaiUno in onda lo speciale “Viaggio nella Chiesa di Francesco. Francesco e i cercatori di… - MARESVACCH : RT @CLiberazione: Domani #10luglio alle 00.20 su @RaiUno in onda lo speciale “Viaggio nella Chiesa di Francesco. Francesco e i cercatori di… -

(Di martedì 10 luglio 2018) PapaSono istruiti, amano famiglie e volontariato, temono ilper la mancanza del lavoro, non credono nei partiti ma votano. Sono i, statistiche alla mano. E in italia il 50% si professa credente o alla ricerca di Dio. A loro in ottobre il Papa si rivolgerà con un Sinodo per ascoltarli, capirli, aiutarli. “Non esiste la gioventù – ha detto il Papa – Esistono i, con le loro storie che la chiesa vuole raccontare”. Nei mesi scorsi in 300, provenienti da tutto il mondo, hanno dialogato con Papae sempre a Roma, l’11 e il 12 agosto, il Papa incontrerà iitaliani. Per arrivare ai, il Papa è sempre più social. Rai, con lo Speciale “e idi”, un reportage a cura di Massimo Milone, firmato da Martha Michelini con il montaggio di Rossella Borthè, in onda stasera in terza serata (a mezzanotte ...