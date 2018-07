Fortuna | confermato in appello l’ergastolo a Raimondo Caputo

Morte di Fortuna - confermato l'ergastolo : 18.37 Ergastolo come in primo grado. La Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza per Raimondo Caputo, accusato dell'assassino di Fortuna Loffredo, la bimba di sei anni violentata e scaraventata dall'ottavo piano a Caivano. Confermati anche i dieci anni all'ex compagna dell'uomo,Marianna Fabozzi,accusata di favoreggiamento per non aver impedito gli abusi sulle sue figliolette,testimoni chiave del delitto di Fortuna il 24 giugno 2014. ...

Fortuna Loffredo - confermato in Appello l’ergastolo a Caputo. La madre della bambina : “Ora via dalla Campania” : È ancora ergastolo per Raimondo Caputo. La terza Corte d’Assise di Appello di Napoli, presieduta da Vincenzo Mastursi, ha confermato la condanna al fine pena mai per ‘Titò‘ anche nel secondo grado di giudizio del processo che lo vede imputato insieme alla sua ex convivente Marianna Fabozzi. Lui accusato di aver violentato e ucciso Fortuna Loffredo, la bimba di sei anni scaraventata dal terrazzo dell’ottavo piano del palazzo dove abitava, ...

Fortuna Loffredo - violenza sessuale e omicidio : confermato in Appello l’ergastolo a Raimondo Caputo : È ancora ergastolo per Raimondo Caputo. La terza Corte d’Assise di Appello di Napoli, presieduta da Vincenzo Mastursi, ha confermato la condanna al fine pena mai per ‘Titò‘ anche nel secondo grado di giudizio del processo che lo vede imputato insieme alla sua ex convivente Marianna Fabozzi. Lui accusato di aver violentato e ucciso Fortuna Loffredo, la bimba di sei anni scaraventata dal terrazzo dell’ottavo piano del palazzo dove abitava, ...

