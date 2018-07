Blastingnews

: Oggi a Roma con @FIMCislStampa per discutere di formazione, la nuova tutele per i lavoratori nell'epoca di Industri… - francescoseghez : Oggi a Roma con @FIMCislStampa per discutere di formazione, la nuova tutele per i lavoratori nell'epoca di Industri… - FnpCisl : RT @CislNazionale: #10luglio Luigi Sbarra interviene agli Stati Generali della Formazione e delle competenze nel settore metalmeccanico, #F… - InformazioneOK : Formazione Roma 2019: Under, Dzeko e Perotti nel possibile tridente scelto da Di Francesco -

(Di martedì 10 luglio 2018) Lapuò essere considerata la vera sorpresa di questa sessione di calciomercato. All'attivo ci sono infatti ben 10 nuovi arrivi, che si sono aggiunti agli uomini già disposizione di Eusebio Di. Lanella prossima stagione vuole chiaramente migliorare quanto fatto l'anno passato, puntando allo scudetto attualmente nelle mani della Juventus. Le trattative avviate e concluse da Monchi hanno aggiunto un valore enorme alla squadra che già l'anno passato aveva dimostrato di saper valorizzare giovani, come ad esempio, rendendoli pronti ad affrontare il campionato con campioni già affermati. La probabiledellaQuest'anno le orme dile potrebbe ripercorrere Coric (21 anni compiuti ad aprile e già nel giro della nazionale croata), che non dovrebbe partire titolare ma potrebbe ritagliarsi uno spazio da outsider. Per ciò che concerne lache ...