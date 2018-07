Fonti P Chigi | no screzi | Salvini parla da leader politico

Governo : Fonti P. Chigi - Salvini? No screzi ma ruoli diversi : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Nessuno screzio, ma solo ruoli diversi. fonti di Palazzo Chigi assicurano che il clima nell’esecutivo ‘giallo verde’ è sereno, nonostante le fughe in avanti del vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il premier Giuseppe Conte, in particolare, non mostra alcuna preoccupazione per quelle che potrebbero sembrare invasioni di campo: chi ha un ruolo politico forza, chi ha un ...