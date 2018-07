blogo

: Flirt in corso tra Paola di Benedetto e Federico Rossi? - gossipblogit : Flirt in corso tra Paola di Benedetto e Federico Rossi? - IsaeChia : '#Isola13’, flirt in corso tra #PaolaDiBenedetto e un cantante idolo delle teenager? (Video) ( #IsolaDeiFamosi… - daringtodo : Flirt in corso tra Paola e Federico Rossi del duo Benji e Fede #benjiefede #paoladibenedetto #federicorossi -

(Di martedì 10 luglio 2018)disenza ombra di dubbio è uno dei nomi più in ascesa dell'estate gossippara. Già prima di iniziare l'avventura all'Isola dei Famosi lo sinverno, aveva fatto tanto parlare per via della fine della storia con Matteo Gentili e successivamente per la relazione andata a male con Francesco Monte.Ed ora? L'ex Madre Natura sembra proprio che non si voglia perdere d'animo, così attraverso Instagram la naufraga avrebbe trovato conforto in uno dei cantanti più popolari del momento, parliamo didel celebre duo Benji e Fede. Un presuntovenuto fuori proprio sui social, in particolare nei commenti di un post sul profilo Instagram di, in cui lui si mostrava senza maglietta. La divedendo la foto ha commentato lo scatto con uno scherzoso: "bruttino dai" inteso come un apprezzamento vero e proprio per il giovane cantante.prosegui la ...