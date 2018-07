Fisco : Visco - serve ampia e equilibrata riforma - per più lavoro e crescita : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “C’è bisogno di un’ampia ed equilibrata riforma fiscale, diretta ad accrescere l’occupazione e promuovere la crescita dell’economia”. Così, nel corso del suo intervento all’Assemblea dell’Abi, il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco. Per Visco “vanno pure rimossi gli ostacoli all’attività di impresa, all’innovazione, alla corretta ...

Flat tax : Visco - riforme Fisco complesse - dipende da tempi in cui si fanno (2) : (AdnKronos) – “E’ una buona cosa ridurre le imposte sui fattori di produzione e ridurre le imposte più distorsive”, ha detto Visco. “Ci vuole una riforma fiscale sicuramente e ci vuole una buona attenzione al modo in cui si interviene per l’inclusione delle persone, per dare a tuti opportunità sul mercato del lavoro perché la migliore difesa dalla povertà è il lavoro”. Su quelli che dovrebbero essere gli ...

Flat tax : Visco - riforme Fisco complesse - dipende da tempi in cui si fanno : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – Una riforma fiscale “non si fa dicendo: ‘abbassiamo tutte le tasse e poi vediamo l’effetto che fa’”. A sottolinearlo è stato il Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, rispondendo, in un’intervista a ‘Repubblica della idee’ in corso a Bologna, a chi gli chiedeva un’opinione sulla ‘Flat tax’ prevista dal contratto di governo del nuovo Esecutivo. ...

