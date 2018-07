Donna in burkini cacciata dalla piscina a Firenze/ Miriam Amato di Potere al Popolo apre un caso : Firenze, Donna in piscina con burkini cacciata: Miriam Amato del Potere del Popolo solleva un vero e proprio caso. Intanto l'assessore allo Sport chiede un rapporto dettagliato.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 23:36:00 GMT)

Firenze - donna in burkini allontanata dalla piscina comunale : Polemiche a Firenze per il caso di una donna in burkini invitata a lasciare una piscina comunale. A raccontare l'accaduto in Consiglio comunale è stata Miriam Amato, consigliera di Potere al Popolo, ...

Firenze ha per la prima volta una donna prefetto : Firenze, 6 luglio 2018 - Per la prima volta c'è un prefetto donna a Firenze . E' stata infatti nominata dal consiglio dei ministri per il capoluogo toscano Laura Lega . Nata a Roma, laureata in ...

Firenze - uomo e donna uccisi a coltellate. Il figlio confessa : 'Sono stato io' : Sono stati accoltellati nel loro letto e poi presumibilmente 'finitì sul pavimento, Osvaldo Capecchi, originario di Rossano Calabro , Cosenza, , e la sua compagna Patrizia Manetti, nata a Firenze, ...

Firenze - uomo e donna uccisi a coltellate mentre erano a letto : figlio interrogato - ha ferita da taglio : Tragica scoperta in una casa popolare di Impruneta in provincia di Firenze: un uomo e la sua compagna sono stati assassinati e i loro cadaveri sono stati rinvenuti all'interno di un'abitazione di via ...

Firenze - uomo e donna uccisi a coltellate : interrogato il figlio - ha una ferita da taglio : Tragica scoperta in una casa popolare di Impruneta in provincia di Firenze: un uomo e la sua compagna sono stati assassinati e i loro cadaveri sono stati rinvenuti all'interno di un'abitazione di via ...

Firenze - uomo e donna uccisi a coltellate : trovato il figlio : Tragica scoperta in una casa popolare di Impruneta in provincia di Firenze: un uomo e la sua compagna sono stati assassinati e i loro cadaveri sono stati rinvenuti all'interno di un'abitazione di via ...

Firenze - uomo e donna uccisi a coltellate : trovato il figlio : Tragica scoperta in una casa popolare di Impruneta in provincia di Firenze: un uomo e la sua compagna sono stati assassinati e i loro cadaveri sono stati rinvenuti all'interno di un'abitazione di via ...

Firenze - uomo e donna uccisi a coltellate : si cerca il figlio di lui : Tragica scoperta in una casa popolare di Impruneta in provincia di Firenze: un uomo e la sua compagna sono stati assassinati e i loro cadaveri sono stati rinvenuti all'interno di un'abitazione di via ...

Firenze - uomo e donna uccisi a coltellate : si cerca il figlio di lui : Tragica scoperta in una casa popolare di Impruneta in provincia di Firenze: un uomo e la sua compagna sono stati assassinati e i loro cadaveri sono stati rinvenuti all'interno di un'abitazione di via ...

Firenze - pusher stranieri aggrediscono donna e disabile : Ennesimo caso di violenza a Firenze, avvenuto nella notte tra sabato e domenica in via Palazzuolo: la strada, che mette in collegamento piazza Santa Maria Novella e Porta al Prato, era già tristemente nota alle forze dell"ordine per esser stata in altre occasioni teatro di episodi di questo genere.La vicenda si svolge intorno alle due del mattino ed è stata documentata da alcune immagini video registrate in presa diretta: tutto parte da una ...

Donna aggredita a Firenze - indagano Cc : ANSA, - Firenze, 23 GIU - Una giapponese di 36 anni, che abita a Firenze, ha denunciato ai carabinieri di esser stata aggredita mentre faceva jogging nel parco di Varlungo, alla periferia sud del ...

Firenze. Adottare gli Apostoli per restaurare il più grande dipinto rinascimentale di un’artista donna : La pittrice fiorentina rinascimentale Plautilla Nelli è a molti sconosciuta. La storia dell’arte è stata per molto tempo oscurata da una

Firenze. Festival dedicato all’universo Donna curato da Serena Dandini : A settembre Firenze, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, accoglie la prima edizione de L’Eredità delle Donne. Il Festival