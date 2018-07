Fiorentina | è fatta per Mario Pasalic | le ultime sulla trattativa

sportfair

: Due/tre giocatori e la Fiorentina è fatta ma sarà una creatura di #Pioli o #Corvino? - LabaroViolaNews : Due/tre giocatori e la Fiorentina è fatta ma sarà una creatura di #Pioli o #Corvino? - SimonVannini : @nonleggerlo La #Fiorentina è stata fatta fallire per soli 40 miliardi di lire. 20 milioni di euro. Giusto per ric… - LabaroViolaNews : Secondo l'esperto Pedullà, è fatta per il trasferimento in prestito di Cerofolini a Cosenza -

(Di martedì 10 luglio 2018)sarà un nuovo calciatore della, l’affare col Chelsea sembra essere in dirittura d’arrivo, tutti i dettaglisi appresta a vestire la maglia della. Il calciatore del Chelsea, trattato a lungo da Pantaleo Corvino, già nel weekend prossimo potrebbe unirsi alla rosa di Pioli in ritiro. L’affare sembra infatti nella sua fase conclusiva, con il trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto che volge dunque verso il sì definitivo. D’altra parte l’ex Milan non rientra nei piani del Chelsea che sarà di Sarri, dunque via libera alla cessione, la viola pronta ad accogliere. L'articolo, èper: leSPORTFAIR.