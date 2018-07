Finalmente libera La vedova di Xiaobo lascia la Cina per Berlino Ieri l' incontro tra il

huffingtonpost

(Di martedì 10 luglio 2018) Liu Xia,del premio Nobel per la Pace Liu, hato in mattinata ladiretta a, secondo quanto riferito all'Ansa da fonti vicine al dossier e secondo quanto riportato dai media internazionali. Il viaalla partenza accordato dalle autorità di Pechino ha chiuso il periodo di otto anni di arresti domiciliari senza che le fosse formulata alcuna accusa.La poetessa era agli arresti domiciliari dal 2010, quando il marito aveva vinto il Nobel.il premier cinese Li Keqiang, in visita in Germania, aveva incontrato la cancelliera tedesca Angela Merkel. Venerdì ricorre il primo anniversario della morte di Liu, ucciso da un cancro al fegato.Liu Xia partita alle 11 del mattino, (le 5 in Italia), diretta a, a bordo di un volo della compagnia di bandiera finlandese, Finnair, secondo quanto riportano la Bbc in cinese e il quotidiano ...