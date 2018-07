Filomena Pucci | «Felici al lavoro? Solo se c’è passione»

vanityfair

: Filomena Pucci: Quello che ti piace fare è ciò che sai fare meglio - raffaronchetta : Filomena Pucci: Quello che ti piace fare è ciò che sai fare meglio - brown_babette : Un manuale per esaltare i tuoi talenti, un viaggio intimo a caccia delle passioni che ti animano e attraverso cui i… - brown_babette : Un manuale per esaltare i tuoi talenti, un viaggio intimo a caccia delle passioni che ti animano e attraverso cui i… -

(Di martedì 10 luglio 2018) Le parole d’ordine per esseresono «fiducia», «focalizzazione» dell’obiettivo e «ascolto» della propria bambina interiore., per gli amici Filo, queste regole le ha fatte diventare prima una ragione di vita e poi lo stimolo professionale che le era mancato. Da giornalista a scrittrice il passo non è stato breve come ci si potrebbe aspettare elo racconta con femminile minuziosità nella nuova fatica letteraria «Quello che ti piace fare è ciò che sai fare meglio. Come ogni donna può far fiorire (e fruttare) la propria» (Fabbri editore). Una sorta di amoroso pungolo verso il raggiungimento dell’eccellenza femminile, un viatico per coloro che si trovano immerse nel mare magnum del mondo dele che faticano a bilanciare vita personale e professionale. Perché la verità è che è non è impossibile avere successo: «Ricordiamoci che il termine successo ...