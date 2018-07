Festival internazionale di Mezza Estate | presentato il programma della nuova edizione

Festival internazionale di Mezza Estate 2018 - il programma : Il Teatro occupa uno spazio importantissimo della programmazione con quattro spettacoli di straordinario livello artistico: accanto al già citato Alessandro Preziosi con "Moby dick" , 27 Luglio, , ...

Dall’11 luglio al Teatro Vascello ‘Fuori Programma’ - Festival internazionale di Danza Contemporanea : Roma – Dall’11 al 27 luglio 2018 al Teatro Vascello di Roma, Fuori Programma, il Festival Internazionale di Danza, con la direzione artistica di Valentina Marini, prodotto da European Dance Alliance/Valentina Marini Management in collaborazione con Teatro Vascello, giunge alla sua terza edizione. L’edizione 2018 punta all’eccellenza con due?prime nazionali, due prime regionali, una prima romana e un debutto assoluto. Mai esibitasi a ...

A Uta fervono i preparativi per la 18ª edizione del Festival internazionale del folklore. : ... è cresciuto anno dopo anno, sia per quanto riguarda il numero di gruppi e artisti partecipanti e l'organizzazione degli spettacoli che per quanto riguarda la quantità delle persone presenti. Ormai, ...

La lirica internazionale al Tignano Festival : Barberino Val d'Elsa , Firenze, , 7 luglio 2018 - Undici giovani cantanti lirici, alcuni dei quali professionisti, provenienti da tutto il mondo, tra cui Africa, America centrale, Europa, intoneranno alcune delle arie più prestigiose tratte dal repertorio di Verdi, Mozart, Puccini, Donizetti, Bellini, Gounod, nella deliziosa piazzetta ...

7 luglio al via il Festival internazionale della Chitarra : Il centro storico, come sempre, ospiterà turisti e residenti che potranno apprezzare, gratuitamente, musicisti in arrivo da varie parti del mondo. Il Comune, inoltre, metterà a disposizione numerosi ...

Marcello Lippi primo testimonial Festival internazionale della Robotica 2018 : Anche la seconda edizione del Festival presenta un cartellone culturale con concerti, spettacoli e un occhio particolare per il cinema, proponendo il nuovo concorso cinematografico 'Pisa Robot Film ...

Festival internazionale delle Orestiadi di Gibellina : Tutto pronto per il Festival delle Osteriadi di Gibellina. L'evento si svolgerà dal 7 luglio all'11 agosto con la "Lunga notte del contemporaneo".

Il Festival internazionale di Danza prende il via con il Premio AcquiDanza 2018 : ... anche Alessandria , piazza del Duomo, e alcuni centri del territorio: Tagliolo Monferrato , Castello Marchesi Pinelli Gentile, 7 luglio, e Mombaruzzo, che ospiterà ben 3 spettacoli nella suggestiva ...

Laboratori - contest - mostre e molto altro. Al via a Porto Sant'Elpidio la 29esima edizione de "I Teatri del Mondo - Festival internazionale ... : Ogni giorno in cartellone 4 spettacoli dedicati ai ragazzi , 2 in Pineta Nord e 2 a Villa Murri, , 3 Laboratori di espressività teatrale, manualità, musica, scienza e scrittura, 2 letture animate , ...

Omaggio a Lelio Luttazzi al Festival internazionale TriesteLovesJazz : Promosso dal Comune di Trieste nell'ambito di 'Trieste Estate' ed organizzato, come nelle precedenti edizioni, dalla 'Casa della Musica/Scuola di Musica 55', il Festival Internazionale ...

Cultura : dal 23/6torna a Roma Ebraica Festival Internazionale : Quest'anno ha ricordato Piattelli, celebriamo i 70 anni della nascita dello Stato di Israele, con due spettacoli: ''Dicono della mia terra'', che attraversa le pagine più belle della letteratura ...

Lecce - ASTRÀGALI TEATRO TORNA IN ROMANIA PER IL Festival internazionale DI COSTANZA : Nel corso di questi anni numerosi spettacoli hanno trovato casa in moltissimi siti in Italia e all'estero anche patrimonio dell'umanità dell'Unesco come Palazzo Topkapi, uno dei monumenti più ...

Domenica 17 giugno si chiude la 22° edizione del Festival internazionale Artisti in Piazza di Pennabilli : Tra le 53 compagnie internazionali in programma quest'anno troviamo spettacoli site specific e elaborati in residenza creativa , prime assolute e diversi debutti nazionali. Da non perdere nella ...