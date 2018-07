Festival di Mezza Estate | presentato il programma alla Camera dei Deputati

Norvegia : eventi e Festival al sole di mezzanotte. E in Franciacorta l’estate si festeggia in vigna : Arriva l'estate, la stagione per eccellenza delle vacanze, soprattutto in Nord Europa dove il clima meno rigido, invita al viaggio. In Norvegia, in particolare, è l'ora giusta per vivere la magica esperienza del sole di mezzanotte. Soprattutto al Nord del paese dove la luce "day&night" no stop è troppa per andare a dormire e allora si fa festa fino a tardi e vengono organizzati moltissimi eventi notturni come fosse giorno. Per ...