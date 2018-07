Fernando Torres va in Giappone | firma per il Sagan Tosu

Fernando Torres al Sagan Tosu/ Foto - ufficiale - l'ex Atletico Madrid chiuderà la carriera in Giappone : Fernando Torres lascia ufficialmente l'Atletico Madrid per approdare in Giappone al Sagan Tosu. L'attaccante spagnolo concluderà quindi la carriera nel Sol Levante (Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 12:29:00 GMT)