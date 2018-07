Fermano l' auto a Vicenza e trovano il cane rubato a Roncegno

Maltempo - Giappone in ginocchio : 100 morti e decine di dispersi. Si Fermano le fabbriche di automobili : Il Maltempo mette in ginocchio il Giappone : inondazioni e frane causate dalle piogge torrenziali, che in questi giorni hanno colpito la parte occidentale del Paese, hanno provocato decine di morti ....

Bebe Vio : "A scuola nessuno sa chi sono. Quando mi Fermano per gli autografi - le mie coinquiline si stupiscono" : "In realtà a scuola nessuno sa chi sono, gli italiani sono pochissimi. Mi sono presentata come Beatrice, non come Bebe e mi chiamano 'B'. È strano, ma è anche bello tornare a presentarsi, perché nessuno ha pregiudizi su di me". La campionessa paralimpica Bebe Vio frequenta a Roma l'Università americana John Cabot. Molti dei suoi compagni, perlopiù stranieri, non conoscono i suoi successi sportivi, ma lei ...