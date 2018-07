FdI con le magliette blu in difesa degli italiani poveri

FdI protesta con magliette azzurre per gli italiani contro i ‘radical chic’. Fico li blocca : Continua l'iniziativa di Fratelli d'Italia, in contrapposizione alle magliette rosse per i migranti: i deputati, durante la seduta a Montecitorio, hanno tolto le giacche e indossato una maglietta azzurra sopra la camicia. Fico ha minacciato di allontanarli dall'Aula.Continua a leggere

Tito Boeri - il sospetto del senatore di FdI Zeffini : 'Avrà una doppia pensione d'oro con i soldi degli italiani' : Sul taglio delle pensioni d'oro proposto dal governo Lega-M5s, il presidente dell'Inps Tito Boeri è stato a dir poco freddo. Una posizione che diventa quasi sospetta dopo i dubbi sollevati sulla sua '...

L’incontro tra i diplomati magistrali e FdI del 6 luglio : I diplomati magistrali continuano il dialogo con le forze politiche per lo sblocco della questione che li vede coinvolti. Vista la gravosa situazione del comparto scuola, hanno partecipato ad una audizione che si è svolta nella giornata di ieri, venerdì 6 luglio alle ore 15, presso la Sala Riunioni del Gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia, […] L'articolo L’incontro tra i diplomati magistrali e Fdi del 6 luglio proviene da ...

Brescia - consigliere di FdI sui migranti : "Niente cose colorate in città" : Il consigliere, unico eletto per il partito di Giorgia Meloni, ha inoltre ribadito come per Fratelli d'Italia la bussola politica sarà orientata verso il mantra 'prima i Bresciani' e 'prima gli ...

Roma : FdI - 6 consiglieri Municipi lasciano partito : Roma – Alcuni consiglieri di FDI hanno rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. Si tratta di Emiliano Corsi e Giusy Guadagno del Municipio V, Daniele Catalano del Municipio XI, Giovanni Picone, Marco Giudici e Francesca Grosseto del Municipio XII. “Abbiamo deciso di uscire dal gruppo di Fratelli d’Italia nei nostri Municipi. Non condividendo più la linea politica di un partito che, al livello locale e nazionale, e’ ...

La Lega primo partito con il 31%. Cala il M5S - crollano FI e FdI : La Lega è il primo partito in Italia secondo un sondaggio di Nando Pagnoncelli. Il Carroccio, trainato da Matteo Salvini, si attesta al 31% dei consensi in Italia superando l'alleato m5s, che scende al 29,8%. Sempre secondo la rilevazione, il partito di Giorgia Meloni... Segui su affaritaliani.it

INTERPELLANZE/INTERROGAZIONI - Presentate dai gruppi FdI/AN e M5S in Consiglio comunale : Richieste in merito ad accumulo di rifiuti in centro e criticità al pronto soccorso dell'ospedale Delta 27-06-2018 / Giorno per giorno Queste l'interpellanza e l'interrogazione pervenute agli uffici ...

Il ritorno del centrodestra. La Lega avanza con Fi e FdI : ...che potrà governare l'Italia dopo che si sarà esaurita l'attuale anomala esperienza di governo che già mostra le sue contraddizioni e incapacità nel fronteggiare la complessa situazione politica e ...

Camera - rinviato voto su dimissioni di Guido Crosetto (FdI). Opposizioni e Lega votano a favore - M5s contro : La Camera dei deputati ha rinviato ad altra seduta la votazione sulle dimissioni da parlamentare di Guido Crosetto (Fratelli d’Italia). Una decisione annunciata lo scorso maggio “per motivi personali”. Lo slittamento è stato approvato con i sì delle Opposizioni e della Lega, mentre soltanto il Movimento 5 stelle ha votato contro, chiedendo di procedere subito con il via libera. Il partito di cui lo Crosetto fa parte, invece, si ...

VIA GIORGIO ALMIRANTE A ROMA : GAFFE VIRGINIA RAGGI/ Video - prima sostiene voto FdI-M5s poi contro-mozione : Via GIORGIO ALMIRANTE a ROMA, VIRGINIA RAGGI ferma tutto: Video, dopo voto favorevole di M5s e FdI, il Sindaco rilancia, 'nessuna strada intitolata'.

Roma : intitolata via ad Almirante - M5S vota con FdI - Raggi "non sapevo nulla" : Roma - È passata in Assemblea capitolina la mozione di Fratelli d'Italia per l'intitolazione di una strada a Giorgio Almirante, fondatore del Movimento Sociale Italiano. Decisivi i voti a favore del Movimento 5 Stelle, ad eccezione di due astenuti e uno contrario, mentre il Partito Democratico è uscito dall’aula per protesta nei confronti della sindaca Virginia Raggi. All’indomani dell’inchiesta relativa al nuovo stadio della Roma, dunque, un ...