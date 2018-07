Farmaci usati per migliorare se stessi a scuola e a lavoro… la nuova pericolosissima moda

laragnatelanews

(Di martedì 10 luglio 2018) Sono le smart drug o droghe intelligenti quelle a destare un forte allerta. Si tratta diutilizzati in modo improprio con la finalità die potenziare l’attenzione, riuscire a studiare di più e a lavorare con maggiori risultati aumentando la propria resistenza. Ce lo conferma un sondaggio svolto su 15 nazioni dove il 14% degli intervistati ha ammesso di aver fatto uso di smart drug almeno una volta nell’ultimo anno. Un forte aumento se si pensa che si è passati dal 5% del 2015 con un aumento del 9% in due anni. Le sostanze utilizzate sono quelle prescritte per il trattamento del deficit di attenzione e iperattività, ADHD, come anche iper i disordini del sonno. Utilizzati anche gli stimolanti illegali e la cocaina. A segnare il più alto tasso è l’America (il 30% degli intervistati), ma anche in Europa l’aumento è esponenziale. In ...