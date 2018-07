FAO | i cambiamenti climatici trasformeranno gli ecosistemi marini e d’acqua dolce

FAO : servono cambiamenti sostanziali nell’affrontare la siccità nella regione del Vicino Oriente e del Nord Africa : La FAO ha chiesto un deciso cambiamento nel modo in cui la siccità viene percepita e gestita nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa. In un nuovo rapporto pubblicato oggi si legge che è necessario un approccio più proattivo basato sui principi della riduzione del rischio per costruire una maggiore resistenza alla siccità. Anche se la siccità è un fenomeno familiare nella regione, negli ultimi quattro decenni, è diventata più diffusa, ...