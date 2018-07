Fake news | ecco come batterle scegliendo le fonti

YouTube ci riprova contro le Fake news identificando le fonti autorevoli : YouTube rimette mano a uno dei principali problemi che ha tenuto banco prima che tutti fossero assorbiti dallo scandalo di Cambridge Analytica e dalle sue ripercussioni sulla privacy, cioè la disinformazione sulla piattaforma. L’azienda annuncia nuove funzioni a contrasto, nell’ambito di un investimento da 25 milioni di dollari in aiuti per le organizzazioni d’informazione che intendono ampliare la propria offerta video, come ...

Pippo Civati contro le Fake news : "Io un rifugiato l'ho ospitato" : "Alle 19.53 di sabato, mentre ero al PolitiCamp di Reggio Emilia dove discutevo con Leonardo Becchetti e in attesa che ci raggiungesse Pierpaolo Capovilla, mi arriva questo messaggio su WhatsApp da un numero che non conosco: 'Buonasera, mi scusi il disturbo, sono un operatore di una organizzazione non governativa. Avevo provato a contattarla ieri, ed anche oggi, per chiederle se intendeva aderire ad una grande iniziativa avviata per ...

Dazi - commercio mondiale in tilt anche per le Fake news di Donald Trump : Nel complesso l’economia americana continua ad andare piuttosto bene, non altrettanto le iniziative di politica economica di Trump. La prima fase della guerra commerciale «giusta e facile da vincere» sta generando notizie di segno opposto a quelle che sperava di sentire il presidente Usa...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre Fake news : dal vero orientamento del dl Dignità agli sprechi dell’Air Force Renzi : E’ vero che il decreto Dignità varato dal ministro Luigi Di Maio farà perdere centinaia di migliaia di posti di lavoro e rovinerà la nostra economia? E’ vero come dice Matteo Salvini che la sentenza della Cassazione che ordina il sequestro di 49 milioni di euro alla Lega Nord è una sentenza politica per colpire la Lega al governo? E’ vero quel che dice Matteo Renzi che il contratto pubblicato dal Fatto Quotidiano sul suo aereo ...

WhatsApp chiede aiuto ai ricercatori per combattere il problema delle Fake news : Quello delle fake news è uno dei principali problemi del web. Esso non si limita al singolo sito che pubblica la notizia falsa, ma si […] L'articolo WhatsApp chiede aiuto ai ricercatori per combattere il problema delle fake news proviene da TuttoAndroid.

Come le Fake news vengono utilizzate contro i migranti : ANSAmed, - ROMA, 5 LUG - L'associazione no-profit turca Teyit, che si occupa di fornire informazioni filtrate ai lettori verificando fatti falsi, notizie incerte, racconti riportati dai media ...

Olio - Italino nel maxiaccordo di filiera : è una Fake news : Non esiste alcun riferimento al nome Italico nè tantomeno alle miscele di oli extravergine di oliva Made in Italy con quelli importati dall’estero nel più grande contratto di filiera per l’Olio Made in Italy di sempre siglato da Coldiretti, Unaprol, FederOlio e FAI S.p.A. (filiera Agricola Italiana), che coinvolge le principali aziende di confezionamento italiane. Lo rendono noto le organizzazioni firmatarie nel precisare che si tratta di una ...

Copyright - Italia spaccata al voto Lega-5s : bavaglio. Pd : Fake news Scontro totale sulla direttiva Ue : Tutto pronto per il voto a Strasburgo. Lega e M5s contro la direttiva Ue sul Copyright gridano al "bavaglio sull'informazione". Il Pd non ci sta: "Solo fake news, colpisce chi non rispetta diritto d'autore" Segui su affarItaliani.it

Migranti - le Fake news che ci avvelenano : Hanno visto un raggiro anche in una foto che mostrava tre bambini morti dopo il naufragio del 29 giugno, a largo della costa orientale della Libia. Hanno ritenuto che si trattasse di un fotomontaggio messo in scena dalle fantomatiche «ong di Soros». Gli italiani che hanno creduto a questa ennesima bufala sui Migranti e hanno contribuito a diffonderla, condividendola sui social, sono stati, un’altra volta ancora, tantissimi. Le fake news sui ...

XYLELLA - CENTINAIO REPLICA A "Fake NEWS" DI GRILLO/ Zullo (NcI) : "no querele ma strategia della riflessione" : XYLELLA, CENTINAIO contro GRILLO, il ministro dell'agricoltura confessa: “Non è una fake news, settimana prossima sarò in Puglia per provare a risolvere il problema"(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 20:25:00 GMT)

La Fake news che spopola sul Web - concerto dei Pink Floyd un porto libico : Un'immagine della bufala che gira da qualche giorno sul Web, nata da un utente di Twitter che ha caricato una foto con migliaia di persone in mare con la scritta 'porto libico...Non te le faranno mai ...

India - massacrati e uccisi per Fake news su WhatsApp/ Video - “bambini rapiti” : bufala provoca ondata omicidi : India, massacrati e uccisi per delle fake news circolate su WhatsApp: cosa sta succedendo in alcuni stati Indiani, il Video choc. "Bambini rapiti": bufala provoca ondate di omicidi(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 19:10:00 GMT)