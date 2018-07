Fabrizio Barca | per l' ex ministro di Monti serve un ' assalto al capitale'

Fabrizio Barca : "La sinistra si è spappolata. Renzi si è arroccato - ripartiamo dalle primarie" : "Ora la sinistra in Italia di fatto non c'è, si è spappolato tutto". Fabrizio Barca ragiona con il Fatto Quotidiano di quel che è successo e di come ripartire, "reagendo al capitalismo e riaprendosi verso l'esterno, anche attraverso le primarie". L'ex ministro della Coesione territoriale nel Governo Monti ha provato a dare il suo contributo, spesso inascoltato, per correggere la rotta del Pd. La sua convinzione è che ...