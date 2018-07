Fabrizio Barca | La sinistra si è spappolata Renzi si è arroccato | ripartiamo dalle

huffingtonpost

(Di martedì 10 luglio 2018) "Ora lain Italia di fatto non c'è, si è spappolato tutto".ragiona con il Fatto Quotidiano di quel che è successo e di come ripartire, "reagendo al capitalismo e riaprendosi verso l'esterno, anche attraverso le primarie". L'ex ministro della Coesione territoriale nel Governo Monti ha provato a dare il suo contributo, spesso inascoltato, per correggere la rotta del Pd. La sua convinzione è che essere disignifichi "reagire alle enormi disuguaglianze economiche e sociali".Reagire al capitalismo, che oggi "non è più solo il controllo dei mezzi di produzione", ma è anche "capitalismo cognitivo, quello rappresentato dalla conoscenza einformazioni". Limitare il capitalismo:"Come in ogni altra fase della storia lo si limita con il conflitto, cercando di impedire a pochi soggetti di concentrare moltissimo ...