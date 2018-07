F1 | Zak Brown spaventa la McLaren | “ci vorrà un po’ di tempo prima di tornare a vincere

sportfair

(Di martedì 10 luglio 2018) Il boss dellaha messo in guardia i tifosi, svelando come bisognerà attendere un bel po’che il team torni aLa situazione non è facile in casa, la vittoria resta una chimera e l’unico obiettivo di Alonso e Vandoorne resta la zona punti. Il futuro non appare affatto roseo, lo confermano le parole di Zakche ha svelato come passerà moltola scuderia di Woking torni al successo. Photo4 / LaPresse “Ciun po’ diche si sistemi tutto. Penso che siamo anni indietro. Non so se sono due o dieci, o un numero in mezzo. Probabilmente più un numero in mezzo, ma non voglio iniziare a fare previsioni. Penso che dobbiamo essere molto realistici e onesti con noi stessi, con i nostri fan, con voi, per dire che questo sarà un lungo viaggio. Penso che tutti lo debbano riconoscere. La struttura non stava permettendo a ...