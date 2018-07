F1 | testa a testa Vettel-Hamilton per il titolo | i bookmakers premiano ancora il pilota

sportfair

: Una mattina, stavamo inventando la scena di un nuovo film, Carlo s'è messo a fissare il vuoto. Nello studio è calat… - zazzatweet : Una mattina, stavamo inventando la scena di un nuovo film, Carlo s'è messo a fissare il vuoto. Nello studio è calat… - borghi_claudio : @LorenzoWVilla @braveheartmmt @paologrossi13 @AntiPUDE @carlopiana @giomasmic @albertobisin @mrcage80… - LivornoCalcio : #BentornatoCristiano ?? @crilucarelli99 «Quando c’è di mezzo questa maglia faccio fatica a ragionare con la testa..… -

(Di martedì 10 luglio 2018) Nonostante il primo posto nel Mondiale piloti e l’ultima vittoria a Silverstone,non è il favorito per la vittoria del: ipreferisconoSebastianvince a Silverstone, in casa del ”nemico”, conferma la leadership in classifica mondiale, ma per i quotisti ècostretto a inseguire: sul tedesco della Ferrari la quota scende a 2,30 nel tabellone di 888Sport.it,(secondo ieri e secondo con la Mercedes a otto punti in classifica) resta però il principale candidato ala 1,55. Una sfida che non vede altri protagonisti possibili, visto che i primi inseguitori sono i loro compagni di scuderia, ma sia Raikkonen che Bottas si giocano a 101. Appaiati in quota epiù distanti anche i due piloti Red Bull: su Verstappen e Ricciardo, riferisce Agipronews, le giocate pagherebbero 151,00. Situazione simile anche per ...