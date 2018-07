F1 | RIVOLUZIONE nel sistema di punteggio? Liberty Media vuole cambiare tutto! Meno

Milan al fondo Elliot - speranza per Yonghong Li/ Ultime notizie : RIVOLUZIONE rossonera anche nel Cda : Milan al fondo Elliot, Commisso torna in pole: avviate le procedure di escussione del pegno. Il candidato principale a rilevare il club è l'italo-americano. Li può sperare solo fino a lunedì(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 21:12:00 GMT)

Forum EY : creare valore sociale nell'era della RIVOLUZIONE digitale : Portare innovazione all'interno del mondo sociale e fare sistema è determinante per far crescere l'economia e supportare il welfare'. Il Forum rappresenta un'ulteriore tappa del cammino che ...

Forum EY : creare valore sociale nell’era della RIVOLUZIONE digitale : Milano, 4 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Contribuire a fare sistema tra associazioni, imprese sociali, fondazioni di impresa, aziende e pubblica amministrazione per favorire crescita economica e benessere diffuso. Identificare i percorsi che consentano di rispondere ai bisogni sociali del territorio per generare un futuro sostenibile. Facilitare le partnership costruttive tra profit e non profit per creare valore condiviso. Evidenziare il ...

MotoGp – RIVOLUZIONE nello staff di Valentino Rossi? Il Dottore ha messo gli occhi su un esperto ingegnere : Aria di cambiamenti nella parte del box Yamaha di Valentino Rossi: il Dottore punta ad un espertissimo ingegnere La gara di MotoGp di domenica, ad Assen, ha regalato emozioni incredibili e spettacolo puro: dopo aver concluso quasi tutte le ultime trattative riguardanti il mercato piloti, i campioni delle due ruote si sono potuti focalizzare al 100% sul loro lavoro in pista, disputando una gara pazzesca e fenomenale. Se per quanto riguarda ...

Tour de France 2018 : partenza a “griglia” nella 17^ tappa. Cosa significa e come funziona? RIVOLUZIONE totale! : Il Tour de France 2018 passerà la storia anche per una grandissima novità, una vera e propria Rivoluzione che in futuro potrebbe diventare una soluzione alternativa applicata con più costanza nel ciclismo su strada. La 17esima tappa della Grande Boucle, infatti, non sarà soltanto brevissima in termini chilometrici ma si distinguerà dalle tradizionali corse perché utilizzerà la partenza in griglia come si è soliti fare nelle gare di ciclocross o ...

Milano - RIVOLUZIONE Atm : si entra in metro con carta di credito/ Tornelli contactless pensionano il biglietto : metro Milano, rivoluzione Atm: si entra in metropolitana con la carta di credito. I Tornelli "contactless" pensionano il biglietto cartaceo: come funziona e quanto costa(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 17:53:00 GMT)

Nuovi farmaci : RIVOLUZIONE nella cura dell’emicrania : rivoluzione nella cura e nella prevenzione dell’emicrania, grazie ai Nuovi farmaci già approvati, e che a breve arriveranno sul mercato italiano: si tratta di un anticorpo monoclonale completamente umanizzato che ha come target il peptide CGRP, identificato per l’emicrania, le cui caratteristiche sono l’efficacia molto elevata, zero tossicità e lunga durata di ogni somministrazione. “Oggi stanno arrivando sul mercato dei ...

Nuove emoticon WhatsApp - Telegram e Messenger per la disabilità nel 2019? RIVOLUZIONE Apple : Saranno disponibili nell'immediato futuro Nuove emoticon WhatsApp ma anche per Telegram, Messenger e di altre applicazioni di messaggistica con soggetti disabili? La proposta concrete e pure sensata viene da Apple che ha presentato un documento specifico presso l’Unicode Consortium chiedendo che siano presto previste anche delle emoji indicative non solo di persone normodotate. Nell'ottica di sensibilizzare gli individui nei confronti di ...

Mondiali - la RIVOLUZIONE nel palinsesto Mediaset : quali big devono fare fuori : L'arrivo dei Mondiali 2018 su Canale 5 ha costretto i responsabili del palinsesto a riformulare gli orari per alcuni programmi, almeno per la prima settimana di gare. Il primo a spostarsi sarà Matrix ...

Fisco - Salvini : “Fosse per me nessun limite a spesa in denaro contante. Già nel 2018 RIVOLUZIONE fiscale con la flat tax” : “Io sono contro ogni tipo di coercizione, fosse per me non ci sarebbe alcun limite alla spesa di denaro contante, perché ognuno è libero di usare i soldi del suo conto corrente come vuole, dove vuole e pagando quello che vuole”. A dichiararlo è il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini dal palco dell’assemblea annuale di Confesercenti a Roma. Una proposta, questa, non contenuta nel Contratto di governo ...

Flat Tax - Salvini : RIVOLUZIONE già nel 2018 «Per me niente limiti all’uso dei contanti» : Il vicepremier all’assemblea di Confesercenti: «Non vengo a vendere promesse. Cedolare secca e stop Imu per i negozi sfitti»