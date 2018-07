F1 | quanti sorrisi in casa Ferrari | Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen protagonisti di una

sportfair

(Di martedì 10 luglio 2018) I due piloti dellasi sono affrontati in una sfida di palleggi, vinta dal tedesco con il punteggio di 35 a 23 Una sfida all’ultima palleggio, un confronto lontano dalla pista che ha fatto sorridere. I due piloti dellasi sono dati battaglia nel corso di un video dello sponsor Shell, con l’obiettivo di fare più palleggi possibile in trenta secondi di tempo. Il tedesco si è fermato a quota 35, una cifra che il finlandese non è riuscito ad eguagliare fermandosi a quota 23. Prima challenge dunque a favore di, la sfida adesso è rimandata alla seconda sfida. L'articolo F1,indi una sfida abbastanza curiosa VIDEO SPORTFAIR.