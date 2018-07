f : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Tutto muta ogni giorno più velocemente, in un mondo sempre più interconnesso; di conseguenza i lavori cambiano rapidamente. Che tipo di competenze dovranno possedere i nostri giovani per trovare occupazione domani? Come attrezzarli di fronte a innovazioni tanto repentine? Qual è il ruolo dell’università? Il modello anglosassone rimane quello vincente? Di tutto questo si parlerà nel corso del dibattito ...

Temptation Island - prima puntata : le coppie (già) sull'orlo di una crisi di nervi : Agli autori di Temptation Island, quest'anno, piace vincere facile. Le coppie arrivano sull'isola delle tentazioni già praticamente scoppiate. O comunque in preda ad una crisi di nervi e in...

Lotta alla povertà e calamità - ecco dove può spingersi l’AI : Ma tutta questa intelligenza artificiale ci servirà a risolvere davvero i problemi concreti (e gravi) del mondo? Oltre la salute, campo in cui il machine learning ha dimostrato di poterci aiutare da molti punti di vista, verso le sfide del pianeta? Se lo è domandato, in un breve ma stimolante paper, Kiri L. Wagsta, ricercatrice del mitico Jet Propulsion Laboratory del California Institute of Technology. In quel documento lamenta la distanza fra ...

Imprese : il 12/7 conferenza stampa Italia Africa Business Week : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Torna con la 2° edizione “Italia Africa Business Week”, il forum dedicato a imprenditori Italiani e Africani. Roberto Randazzo, partner di R&P Legal e Console Onorario dell’Uganda, parteciperà alla conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Forum ‘Italia Africa Business Week”, organizzato anche con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della ...

Brexit - sarà crisi di governo? i ministri Davis e Johnson hanno dato le dimissioni : Duro colpo per il governo conservatore britannico di Theresa May [VIDEO] che nelle ultime ore ha visto il susrsi delle dimissioni di due dei più importanti ministri britannici: David Davis e Boris Johnson. Le dimissioni dei ministri Prima il ministro per la Brexit [VIDEO], David Davis, che stanotte ha annunciato le sue dimissioni poiché pensa che il governo May sia stato troppo concessivo nei confronti dell'Unione Europea. Non condividendo più ...

Alanis Morissette - il ritorno - in attesa del nuovo album - : la recensione del concerto a Roma : Il soft rock di "Head over feet" e "Hands clean" anticipa l'altro petardo, forse il più potente: è "Ironic", la canzone che nel 1995 le fece scalare le classifiche di mezzo mondo raggiungendo ...

Boeing : a Farnborough in mostra futuro aerospazio (2) : (AdnKronos) – I voli dimostrativi Boeing includeranno anche un 787-8 di Biman Bangladesh, che presenta le capacità che segnano una svolta e le innovazioni che hanno reso il 787 estremamente popolare tra gli operatori e i passeggeri. Sin dal 2011, sono stati consegnati circa 700 super-efficienti Dreamliner agli operatori, che hanno trasportato oltre 250 milioni di persone risparmiando al contempo 25 miliardi di pound di carburante ...

Elliott affida il Milan a Paolo Maldini e mette 150 milioni per il mercato : Elliott non ha alcun intenzione di svalutare il Milan. Il fondo dopo l’uscita di scena di Li Yonghong, punta a

Boeing : a Farnborough in mostra futuro aerospazio : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Dal volo ipersonico al futuro del volo autonomo, fino al volo spaziale con equipaggio, Boeing presenterà al Farnborough Airshow, dal 16 al 22 luglio prossimo, le innovazioni che rivoluzioneranno il modo in cui gli esseri umani viaggiano intorno al mondo e nello spazio. Boeing inoltre metterà in risalto il portfolio pluripremiato di prodotti commerciali e di difesa e il suo ampio business di servizi che offre un ...

