Europarlamento | ENEA presenta il 7° Rapporto Annuale sull’Efficienza Energetica

meteoweb.eu

: Efficienza energetica, ENEA presenta il 7° Rapporto Annuale all’Europarlamento - - insalutenews : Efficienza energetica, ENEA presenta il 7° Rapporto Annuale all’Europarlamento - - insalutenews : Efficienza energetica, ENEA presenta il 7° Rapporto Annuale all’Europarlamento - insalutenews : Efficienza energetica, ENEA presenta il 7° Rapporto Annuale all’Europarlamento - -

(Di martedì 10 luglio 2018)to oggi presso la sede del Parlamento europeo a Bruxelles il 7°dell’, che fa il punto sulle politiche nazionali nel settore e sui risultati raggiunti in Italia, inserendoli nel contesto comunitario dove l’efficienzacontinua a rapre una priorità, come confermato dall’adozione del pacchetto di misure legislative “Energia pulita per tutti gli europei” e, in particolare, dalla revisione della direttiva Uee dalla direttiva Ue sulle prestazioni degli edifici, in linea con gli obiettivi energetici e climatici del 2030. La buona performance dell’Italia in termini di risultati ottenuti nel settore è stata recentemente confermata da una valutazione indipendente dell’American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE) che, analizzando i dati di 25 nazioni, pone l’Italia in vetta alla ...