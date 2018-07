Europa League | primo turno Preliminari Si comincia oggi con Samtredia-Tobil 10 luglio

Probabili formazioni Vaduz – Levski Sofia - 3°turno preliminare - Europa League - 11-07-2018 : Le Probabili formazioni di Vaduz-Levski Sofia terzo turno di Europa League, 11 Luglio 2018 alle 17:45. Chi passa il turno andrà a sfidare la vincente della sfida Klaksvik-Zalgiris. La squadra che gioca in casa è il Vaduz, formazione che milita nella Challenge League, seconda divisione del campionato svizzero. Una formazione che ha avuto alcuni momenti di gloria nel passato. Per esempio nelle edizioni del 2010 e del 2012 dell’Europa ...

Milan - Gattuso : "Ci prepariamo per l'Europa League. Zaza? Ho Cutrone" : Chissà come se lo immaginava il suo primo raduno da tecnico del Milan, Rino Gattuso. Di sicuro non così, non con un proprietario tecnicamente in default e con un hedge fund pronto a riscuotere le ...

Fiorentina - Pezzella : "Europa League? Noi ci facciamo trovare pronti" : Spero ovviamente di farlo giocando ancora con Messi, il più forte giocatore del mondo'. Colpo Fiorentina, che parate Lafont! lafont - Poi sul nuovo portiere, classe '99. 'L'ho visto molto bene, è un ...

Milan - l’Europa League è più vicina : le ultime sul Tas - intanto la Fiorentina attende… : Milan alle prese con il ricorso al Tas dopo l’esclusione dalle competizioni Uefa, con la nuova società targata Elliott potrebbe arrivare la riammissione In casa Milan arriva la tanto attesa svolta societaria. Dopo gli ultimi disperati tentativi di mantenere la proprietà, Yonghong Li è fuori ed il club rossonero passerà nelle mani di Elliott. Un avvicendamento che avrà delle ripercussioni anche sul mercato e probabilmente anche ...

Retroscena Blogo : Mediaset interessata all'Europa League in chiaro? : Un Paese che ha fame di calcio. Lo testimoniano i Mondiali in corso che, pur senza l’Italia, stanno incollando davanti al televisore milioni di spettatori. Mai un match sotto l’asticella del 20%, con lo share raddoppiato dai quarti di finale in poi.Un exploit inatteso, che ora spinge Mediaset a proseguire sul filone pallonaro, soprattutto sul fronte generalista. Alla presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi ha ammesso ...

Volley - Nations League 2018 : Francia-Russia in Finale - Boyer show contro gli USA. Brasile affondato dai Campioni d’Europa : Francia-Russia sarà la Finale della Nations League 2018 di Volley maschile. Domani le due squadre si affronteranno a Lille per la conquista della prima edizione del prestigioso torneo internazionale, erede della World League. Oggi due accese semifinali hanno premiato i padroni di casa e i Campioni d’Europa, capaci di sconfiggere rispettivamente gli USA e il Brasile. Francia vs USA 3-2 (25-18; 25-17; 23-25; 24-26; 15-13) Partita ...

Europa League - il Tre Fiori di Aruta fa la storia : prima squadra di San Marino a superare un turno europeo : Non è mai troppo tardi per scrivere la storia. Lo sanno bene nella Repubblica di San Marino, dove per la prima volta una squadra del piccolo Paese ha superato un turno in una competizione Europea. E' ...

Risultati preliminari Europa League - Tre Fiori nella storia : Risultati preliminari Europa League – Si è giocato il primo turno valido per l’Europa League, non sono mancate emozioni e colpi di scena. Il primo match si è deciso ai calci di rigore, il Torshavn ha avuto la meglio con il brivido sul St Josephs. Dopo il pareggio dell’andata si qualifica il Trakai contro il Druids, bene il Griza ed il Prishtina. Il Tre Fiori di Aruta e Vassallo entra nella storia e raggiunge il secondo ...

Tre Fiori avanti in Europa League con Sossio Aruta e Teodorani : Storica giornata per San Marino. Per la prima volta nella storia della piccola repubblica un club ha superato un turno in una competizione europea. Si tratta del Tre Fiori, sconfitto per 1-0 in Galles ...

RISULTATI Europa League / Diretta gol live score : B36 avanti ai rigori - ok Prishtina e Gzira (preliminare) : RISULTATI EUROPA LEAGUE: Diretta gol live score delle partite di ritorno del turno preliminare che determineranno i primi verdetti stagionali (oggi 5 luglio)(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 20:51:00 GMT)

L’Uefa conferma : 4ª sostituzione anche in Champions ed Europa League : Champions ed Europa League si uniformeranno alla nuova regola relativa alla 4ª sostituzione, già in vigore al Mondiale La Uefa ha confermato che alle squadre sarà permesso utilizzare una quarta sostituzione nelle gare che andranno ai tempi supplementari della prossima stagione nelle competizioni Uefa. Una serie di emendamenti alle regole del calcio, infatti, entreranno subito in vigore in varie competizioni Uefa. Gli emendamenti approvati ...