EURO | SAVONA E IL CIGNO NERO | ' ITALIA DEVE ESSERE PRONTA A USCITA' La replica di Carlo

Savona : uscire dall'EURO? Notizia falsa : Roma, 10 lug., askanews, - La Notizia pubblicata dal Corriere on line che il Ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona, ha dichiarato nel corso dell'audizione alle Commissioni riunite di voler ...

Savona : via da EURO? Non noi a decidere : 19.59 "Mi dicono, tu vuoi uscire dall'euro? Badate che potremmo trovarci in situazioni in cui sono altri a decidere. La mia posizione è di essere pronti a ogni evenienza". Così il ministro per gli Affari europei, Savona, in un'audizione alle commissioni di Camera e Senato. Bisogna "essere pronti non ad affrontare la normalità ma il cigno nero, lo choc straordinario", afferma. Spiega di avere uno "spirito europeo", non europeista. E annuncia ...

Il ministro Savona : 'Dobbiamo cambiare l'EUROpa : rendere più forte l'EURO' : Vi è necessità di 'una stretta connessione tra architettura istituzionale dell'Ue e politiche di crescita se si vuole che l'euro sopravviva'. Lo ha detto il ministro degli Affari Europei Paolo Savona ...

Savona : “Uscita da EURO? Teniamoci pronti” : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Mi dicono, tu vuoi uscire dall’euro? Badate che potremmo trovarci in situazioni in cui sono altri a decidere. La mia posizione è di essere pronti a ogni evenienza”. Lo ha detto il ministro rispondendo alla domande nel corso dell’audizione in commissione Affari Ue al Senato. “Una delle mie case, Banca d’Italia, mi ha insegnato a essere pronti non ad affrontare la ...

Savona e il ‘cigno nero’/ Enigma del Ministro : “Italia? Altri potrebbero decidere per noi l'uscita dall’EURO” : Paolo Savona e il "cigno nero": l'Enigma del Ministro per gli Affari Ue, "Italia? Altri potrebbero decidere per noi l'uscita dall'Euro". Il piano B, l'immagine di Taleb e le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 18:18:00 GMT)

Savona avverte il Governo : 'Dobbiamo prepararci ad uscire dall'EURO' : Il ministro Savona parla di spread e della BCE: "Andrò a parlare con Draghi" Interrogato sull'impennata dello spread nel periodo in cui si parlava di un suo ruolo come ministro dell'Economia, Savona ...

Savona : "Uscita da EURO? Teniamoci pronti" : "Mi dicono, tu vuoi uscire dall'euro? Badate che potremmo trovarci in situazioni in cui sono altri a decidere. La mia posizione è di essere pronti a ogni evenienza ". Lo ha detto il ministro Paolo ...

Ministro Savona e l’uscita dall’EURO : “Bisogna essere pronti a ogni evento - potrebbero essere altri a decidere” : È necessario “essere pronti ad ogni evento”, anche all’uscita dell’euro, e lo insegna “una delle case che ho frequentato, la Banca d’Italia“. Parola del Ministro per gli Affari europei Paolo Savona, che ha parlato in audizione alle commissioni di Camera e Senato che si occupano di politiche Ue. Una posizione, quella dell’economista, che non rappresenta una sorpresa, anzi: si ricorderà che un mese e mezzo fa ...

Il ministro Paolo Savona incontrerà il governatore della Bce Mario Draghi : “Dobbiamo essere pronti anche in caso di uscita dall’EURO” : Il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, ha annunciato che incontrerà a breve il governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Davanti alle commissione di Camera e Senato, il ministro ha dichiarato: "Dato che ero stato delegittimato dai media, ho cercato la legittimazione democratica, ed è per questo che finora non mi sono mosso. Dopo questa audizione vedrò Dragh. Dobbiamo essere pronti a ogni evento. In Banca d'Italia ho ...

Savona su EURO e 'piano B' : "Dobbiamo esser pronti a tutto". Incontrerà Draghi : L'assenza di pieni poteri della Bce sul cambio causa una situazione in cui la crescita dell'economia dell'eurozona risulta influenzata, se non determinata, da scelte o vicende che accadono fuori dall'...

