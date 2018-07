Euro | Savona | Dobbiamo essere pronti a tutto

blogo

(Di martedì 10 luglio 2018) Il Ministro per gli affaripei Paolo, l'autore del discusso piano B per l'uscita dell'Italia dall'che gli aveva di fatto impedito di diventare Ministro dell'Economia come voluto invece da Salvini, è tornato a parlare della possibilità che l'Italia dica addio alla moneta unica e lo ha fatto nel corso di una audizione alle commissioni congiunte di Camera e Senato.ha spiegato che potremmo nonnoi a decidere di uscire dall':Potremmo trovarci in una situazione nella quale non saremo noi a decidere, ma saranno altri. Per questoa ogni evenienza.L'Italia, lo ha precisatoe lo avevano già sottolineato in più occasioni i principali membri del governo di Giuseppe Conte, non ha in programma di avviare discussioni per l'addio alla moneta unica, ma il Ministro per gli affaripei ha ricordato che bisognaa qualsiasi ...