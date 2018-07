Euro | Savona avverte l' Italia | Sia pronta al ' cigno nero'

Savona : 'Uscita da Euro? c'è il rischio cigno nero' : "Mi dicono tu vuoi uscire dall'euro? Badate che potremmo trovarci in situazioni in cui sono altri a decidere . La mia posizione e' di essere pronti a ogni evenienza". Così il ministro per gli Affari ...

Euro - Savona : "Pronti a ogni evento". Spread vola a massimi seduta : L'assenza di pieni poteri della BCE sul cambio - avverte Savona - causa una situazione in cui la crescita dell'economia dell'Eurozona risulta influenzata, se non determinata, da scelte o vicende che ...

Savona : investimenti per salvare l'Euro : 19.30 Esordio per il comitato per gli Affari Europei presieduto dal ministro Savona, al quale hanno partecipato i due vicepremier,Salvini e Di Maio, e numerosi ministri."Intraprendere iniziative per una stretta connessione tra l'architettura istituzionale e le politiche di stabilità e di crescita,se si vuole che il mercato comune e l'euro sopravvivano sul piano del consenso politico." "Assicurare la realizzazione di investimenti pubblici per ...

FINANZA E POLITICA/ L'asse Savona-Confindustria per cambiare l'Europa : Il Centro Studi di Confindustria ha presentato una proposta di riforma dell'Ue che ha incontrato il favore del ministro Paolo Savona.

Savona - Europa sia più forte ed equa : ANSA, - MILANO, 28 GIU - "Esistono problemi di origine interna, che i miei colleghi intendono affrontare, ne esistono altri che hanno origine nell'incompiutezza dell'Unione europea, ai quali dedicherò ...

Antonio Socci : aveva ragione Paolo Savona - l'Europa si sta squagliando e andrà in ginocchio da lui : Dunque aveva ragione Paolo Savona. Il tempo è galantuomo e dopo appena un mese si sta verificando esattamente quello che l'economista sardo aveva previsto, quello che voleva prevenire e che proponeva ...

Savona ribadisce : 'mai stato contro Euro - è una falsità' : Gli Stati Uniti non hanno intenzione di ripetere la loro intelligente e costosa politica e le prestazioni del dopoguerra di aiutare l'europa a uscire dalle ferite che si e' autoinflitte. Questa volta ...

[Il punto] Il governo getta la spugna sui vincoli di bilancio Europei. Ma arriva il monito del partito di Savona : Il ritorno delle partite di giro sul fronte fiscale Spirito battagliero che però il governo ha messo da parte in particolare dopo l'intervista del ministro dell'Economia Tria. Dell'idea di finanziare ...

Savona : 'Euro indispensabile'. La clausola Quitaly che ha fatto fare dietrofront al governo : 14 giugno 2018 - Tanto rumore per nulla: dopo i giorni caotici del 'No' di Sergio Mattarella a Paolo Savona al ministero dell'Economia, nè il professore interessato nè tanto meno il nuovo ministro del tesoro Giovanni Tria hanno più parlato di piani B o di uscita dalla moneta unica, gettando anzi acqua sul fuoco in ogni ...

Governo - Savona : "Nessun piano B all'Euro" : Paolo Savona, ministro per gli Affari esteri del Governo Conte, si toglie qualche sassolino dalle scarpe e lo fa nel corso della presentazione della sua autobiografia “Come un incubo e come un sogno”. L’economista è stato al centro di un “bailamme” che sostanzialmente ha fatto fallire l’affidamento del primo incarico a Giuseppe Conte. Scelto come ministro dell’Economia da Matteo Salvini, Savona è riuscito a rientrare nel Governo “dalla ...

Governo - Savona parla per la prima volta : "Non sono un appestato. Euro? Indispensabile. Non esiste piano B" : Paolo Savona, ministro per gli Affari esteri, ha parlato per la prima volta dal caso che bloccò la partenza del Governo M5s-Lega ai giornalisti della stampa estera. "L'euro non solo ha aspetti ...

