Euro | il ministro Savona | Dobbiamo essere pronti a tutto

Il ministro Savona : 'Dobbiamo cambiare l'Europa : rendere più forte l'Euro' : Vi è necessità di 'una stretta connessione tra architettura istituzionale dell'Ue e politiche di crescita se si vuole che l'euro sopravviva'. Lo ha detto il ministro degli Affari Europei Paolo Savona ...

Savona e il ‘cigno nero’/ Enigma del Ministro : “Italia? Altri potrebbero decidere per noi l'uscita dall’Euro” : Paolo Savona e il "cigno nero": l'Enigma del Ministro per gli Affari Ue, "Italia? Altri potrebbero decidere per noi l'uscita dall'Euro". Il piano B, l'immagine di Taleb e le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 18:18:00 GMT)

Ministro Savona e l’uscita dall’Euro : “Bisogna essere pronti a ogni evento - potrebbero essere altri a decidere” : È necessario “essere pronti ad ogni evento”, anche all’uscita dell’euro, e lo insegna “una delle case che ho frequentato, la Banca d’Italia“. Parola del Ministro per gli Affari europei Paolo Savona, che ha parlato in audizione alle commissioni di Camera e Senato che si occupano di politiche Ue. Una posizione, quella dell’economista, che non rappresenta una sorpresa, anzi: si ricorderà che un mese e mezzo fa ...

Il ministro Paolo Savona incontrerà il governatore della Bce Mario Draghi : “Dobbiamo essere pronti anche in caso di uscita dall’Euro” : Il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, ha annunciato che incontrerà a breve il governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Davanti alle commissione di Camera e Senato, il ministro ha dichiarato: "Dato che ero stato delegittimato dai media, ho cercato la legittimazione democratica, ed è per questo che finora non mi sono mosso. Dopo questa audizione vedrò Dragh. Dobbiamo essere pronti a ogni evento. In Banca d'Italia ho ...

Il ministro Savona : «Dobbiamo essere pronti a tutto - anche all’uscita dall’Euro» : Il ministro avverte: «Sull’Italia c’è il rischio che qualcun altro decida per noi». Alla Bce «pieni poteri sul cambio». Il ministro andrà da Draghi: «Lo statuto Bce uno dei punti fondamentali»

Dichiarazione del Presidente del Parlamento Europeo - Antonio Tajani - sul dibattito sul futuro dell'Europa con il Primo Ministro polacco ... : Il Parlamento vuole mantenere una forte politica europea di coesione, sostenuta da un bilancio adeguato, finanziato anche con risorse proprie. Ora ci aspettiamo che la Polonia mostri la sua ...

Il dietrofront del ministro della Cultura Bonisoli sui 500 Euro ai 18enni : "Il bonus ci sarà e sarà esteso anche ai 19enni" : dietrofront del neo ministro della Cultura Alberto Bonisoli sul bonus Cultura ai giovani fino ai 18 anni. In un'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano in occasione di una vista nella città terremotata di Visso e, auspicando un coinvolgimento dell'industria Culturale nelle opportunità da dare ai giovani, afferma che il bonus Cultura promosso dal governo Renzi è uno strumento utile e, anzi, andrebbe esteso anche oltre i 18 ...

Enzo Moavero Milanesi/ “Migranti? L’Europa rischia di sgretolarsi”. La profezia del ministro degli esteri : Enzo Moavero Milanesi: “Migranti? L’Europa rischia di sgretolarsi”. La profezia del ministro degli esteri rilasciata durante l'intervista concessa quest'oggi al quotidiano Il Messaggero(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 10:14:00 GMT)

La risposta del ministro Grillo sui vaccini e quella dell'Europa ai dazi di Trump. Le notizie del giorno - in breve : DALL'ITALIA “Le polemiche sui vaccini sono strumentali”, dice Giulia Grillo in risposta a Matteo Salvini, secondo il quale “dieci vaccini sono troppi”. “M’impegnerò perché tutti i bimbi entrino in classe”, dice il ministro dell’Interno. “Si tratta di un tema che deve essere discusso anzitutto dal

L'Economist incorona Salvini : "Dirompente - in Italia domina lui". E il ministro dà un anno all'Europa sullo Spiegel : Un ministro dell'Interno "dirompente, al pari del suo collega tedesco Horst Seehofer": così il settimanale liberal britannico Economist definisce Matteo Salvini in un commento che attribuisce al numero uno della Lega un ruolo "dominante" nel nuovo esecutivo Italiano.Secondo L'Economist, Salvini ha scelto l'approccio "dell'elefante nel negozio di cristalleria" sul tema dell'immigrazione, come su altro, ad esempio sui dazi minacciati contro ...

TRIA SCUDO ITALIA - Debutto del ministro nell'Eurogruppo che decreterà la fine degli aiuti alla Grecia : In vista del summit di giovedì e venerdì prossimi l'Eurozona, attraversata da molti conflitti, prova a ritrovare compattezza almeno sulla riforma delle sue istituzioni e sulla Grecia, che deve accompagnare alla fine del programma di aiuti ad agosto assicurandosi che stia in piedi da sola. Per Atene è un "momento storico", sottolinea il commissario agli affari economici Pierre Moscovici, ricordando che "dopo anni di difficili ...

Sanità - Ministro Grillo : ticket esorbitanti - su farmaci anche 300 Euro al mese : “Occorre rimuovere gli ostacoli di accesso alla Sanità. Uno di questi sono le liste di attesa, ma anche i ticket troppo costosi. Sono una sorta di partecipazione del cittadino al finanziamento del Ssn, ma nel tempo sono diventati talmente alti da far virare verso la Sanità privata“. Lo ha affermato Giulia Grillo, Ministro della Salute, stamattina a SkyTg24. “Il tema – ha aggiunto – è trovare risorse che facilitino ...